Южная Корея 16 июня заявила, что не будет мириться с "неадекватными поступками" руководства КНДР. Речь идет об агрессивных заявлениях и действиях сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что в Сеуле не будут больше это терпеть. Об этом сообщает местное изданиеYonhap.

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Почему Южная Корея обвиняет сестру Ким Чен Ына

Южная Корея 15 июня спрашивала у КНДР о возможности отправить спецпредставителя в Пхеньян для мирного решения конфликта.

В ответ на это сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон назвала запрос Сеула "хитростями" и категорически отказалась соглашаться на переговоры.

В Южной Корее назвали заявления сестры Ким Чен Ына абсурдными, пояснив, что в КНДР не поняли цели переговоров.

Мы больше не будем мириться с неразумной риторикой и действиями Северной Кореи,

– сказал Юн До Хан.

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9 июня КНДР резко оборвала с Южной Кореей общение военных и дипломатов по всем каналам: мол, соседи довели их отношения до "крайней точки", а переговоры вызывают "лишь разочарование".

13 июня сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян в ответ на "провокацию с агитационными листовками" Сеула готов отплатить с помощью армии.

Генштаб армии КНДР 15 июня объявил о намерении ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Таким образом Северная Корея хочет превратить границу в крепость под своим контролем.

16 июня КНДР взорвала офис, через который проходила связь с Южной Кореей.