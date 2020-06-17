Південна Корея 16 червня заявила, що не миритиметься з "неадекватними вчинками" керівництва КНДР. Мовиться про агресивні заяви та дії сестри Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон.

Представник адміністрації президента Південної Кореї Юн До Хан заявив, що в Сеулі не терпітимуть більше цього. Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

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Чому Південна Корея звинувачує сестру Кім Чен Ина

Південна Корея 15 червня запитувала в КНДР про можливість відправити спецпредставника в Пхеньян для мирного вирішення конфлікту.

У відповідь на це сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон назвала запит Сеула "хитрощами" і категорично відмовилася погоджуватися на переговори.

У Південній Кореї назвали заяви сестри Кім Чен Ина абсурдними, пояснивши, що в КНДР не зрозуміли мети переговорів.

Ми більше не будемо миритися з нерозумною риторикою і діями Північної Кореї,

– сказав Юн До Хан.

Що відомо про загострення на Корейському півострові

9 червня КНДР різко обірвала з Південною Кореєю спілкування військових і дипломатів по всіх каналах: мовляв, сусіди довели їхні стосунки до "крайньої точки", а перемовини викликають "лише розчарування".

13 червня сестра Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – заявила, що Пхеньян у відповідь на "провокацію з агітаційними листівками" Сеула готовий відплатити за допомогою армії.

Генштаб армії КНДР 15 червня оголосив про намір ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. У такий спосіб Північна Корея хоче перетворити кордон у фортецю – під своїм контролем.

16 червня КНДР підірвала офіс, яким проходив зв'язок з Південною Кореєю.