Ситуация обостряется: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала пятикратное увеличение военной техники
СММ ОБСЕ в период с 4 апреля по 20 июня зафиксировала более 1 300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Количество военной техники вблизи линии соприкосновения и в жилых районах увеличилось в 5 раз.
Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, сообщает пресс-служба ведомства. Все это привело к увеличению количества жертв среди гражданского населения.
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Миссия уже подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 – в результате обстрелов.
Кроме того, с 4 апреля по 20 июня оккупанты повредили 40 общественных и частных объектов, жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей и домов.
Что предлагает ОБСЕ
Яшар Халит Чевик призвал немедленно отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения.
Глава СММ ОБСЕ отметил, что положение населения Донбасса дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда – выезда закрыты из-за карантина.
Как следствие, люди не имеют возможности забрать свои пенсии или лишены медицинского лечения,
– добавил он.
Глава миссии также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных районах в последние несколько месяцев ограничивали все больше. "Я осуждаю серьезные инциденты, которые и дальше случаются с сотрудниками и техническими средствами Миссии", – подытожил он.
Только в июне оккупанты уничтожили 3 комплекса камер наблюдения ОБСЕ, а беспилотные летательные аппараты миссии "ежедневно попадают под обстрелы из стрелкового оружия и подвергаются влиянию радиопомех".