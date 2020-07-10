СММ ОБСЕ в период с 4 апреля по 20 июня зафиксировала более 1 300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Количество военной техники вблизи линии соприкосновения и в жилых районах увеличилось в 5 раз.

Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, сообщает пресс-служба ведомства. Все это привело к увеличению количества жертв среди гражданского населения.

Обратите внимание Местные выборы на Донбассе: когда состоятся и при каких условиях – объяснение Резникова

Миссия уже подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 – в результате обстрелов.

Кроме того, с 4 апреля по 20 июня оккупанты повредили 40 общественных и частных объектов, жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей и домов.

Что предлагает ОБСЕ

Яшар Халит Чевик призвал немедленно отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения.

Глава СММ ОБСЕ отметил, что положение населения Донбасса дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда – выезда закрыты из-за карантина.

Как следствие, люди не имеют возможности забрать свои пенсии или лишены медицинского лечения,

– добавил он.

Глава миссии также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных районах в последние несколько месяцев ограничивали все больше. "Я осуждаю серьезные инциденты, которые и дальше случаются с сотрудниками и техническими средствами Миссии", – подытожил он.

Только в июне оккупанты уничтожили 3 комплекса камер наблюдения ОБСЕ, а беспилотные летательные аппараты миссии "ежедневно попадают под обстрелы из стрелкового оружия и подвергаются влиянию радиопомех".

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции ООС. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли 58 героев – имена здесь. Россия категорически отказывается от диалога с Украиной по урегулированию конфликта, настаивая на прямых переговорах Киева с наемниками Кремля.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал