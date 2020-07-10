СММ ОБСЄ у період з 4 квітня до 20 червня зафіксувала понад 1 300 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Кількість військової техніки поблизу лінії зіткнення та у житлових районах збільшилася у 5 разів.

Глава СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік заявив, що періоди високої напруженості супроводжувалися спалахами насильства, повідомляє пресслужба відомства. Все це призвело до збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

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Місія уже підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з-поміж яких 21 – унаслідок обстрілів.

Окрім того, з 4 квітня до 20 червня окупанти пошкодили 40 громадських і приватних об’єктів, життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, шкіл, церков та будинків.

Що пропонує ОБСЄ

Яшар Халіт Чевік закликав негайно відвести озброєння та ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах та поблизу них з обох боків лінії зіткнення.

Глава СММ ОБСЄ наголосив, що становище населення Донбасу додатково ускладнюється тим, що контрольні пункти в’їзду – виїзду закриті через карантин.

Як наслідок, люди не мають змоги забрати власні пенсії або позбавлені медичного лікування,

– додав він.

Голова місії також зауважив, що свободу пересування СММ в непідконтрольних районах в останні кілька місяців обмежували дедалі більше. "Я засуджую серйозні інциденти, які й далі трапляються зі співробітниками та технічними засобами Місії", – підсумував він.

Лише у червні окупанти знищили 3 комплекси камер спостереження ОБСЄ, а безпілотні літальні апарати місії "щодня потрапляють під обстріли зі стрілецької зброї та зазнають впливу радіоперешкод".

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції ООС. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 58 героїв – імена тут. Росія категорично відмовляється від діалогу з Україною щодо врегулювання конфлікту, наполягаючи на прямих переговорах Києва з найманцями Кремля.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал