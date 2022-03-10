"Ситуация очень опасна": инженеры-химики ЧАЭС обратились к мировому сообществу и МАГАТЭ

Сложившаяся на Чернобыльской АЭС ситуация, где обосновались русские военные, совсем небезопасна. Действовать нужно срочно, в противном случае последствия могут быть непредсказуемыми.

Мировое сообщество и МАГАТЭ должны немедленно вмешаться, иначе есть угроза не только Украине, но всей Европе. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявили инженеры-химики, ранее работавшие на ЧАЭС.

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"Трагедия может повториться и быть в разы сильнее"

"Мы уже один раз пережили такой кошмар. Ни себе, ни своим друзьям, ни даже своим врагам такого не пожелали бы. Поэтому, как этого не понимают люди и весь мир, трудно уложить в голове. Потому что угроза очень велика. И для нас, и для всей Европы", – заявила Галина.

В 1986 году вместе со своим мужем Валерием они работали инженерами-химиками на Чернобыльской АЭС и проживали в Припяти.

В 1986 году мне удалось уехать с ночной смены, поскольку у меня был День рождения. Меня поздравили и отпустили за час до взрыва. Тогда мне очень повезло. Очень надеюсь, что у мирового сообщества хватит ума как-то все это остановить. И повезет не только мне, а еще тысячам и тысячам людей,

– подчеркнула она.

Взрыв спровоцировал выбросы радиоактивных веществ, значительно ухудшивших здоровье и ставших причиной лучевой болезни у ликвидаторов и населения города Припять, где и расположена ЧАЭС. Работники станции и их семьи были вынуждены навсегда покинуть свои дома, поэтому возникла настоятельная необходимость обеспечить жильем большое количество людей.

Зона отчуждения / Фото из архива сайта 24 канала

Впоследствии Валерий и Галина перебрались в Славутич, который начали строить для эвакуированных жителей Припяти после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Взрыв, произошедший 26 апреля и разрушивший четвертый энергоблок, остается самой большой атомной катастрофой в истории человечества. Инженеры-химики утверждают, что трагедия может повториться и быть в разы сильнее. Потому что под российской оккупацией оказалась не только ЧАЭС, но и Запорожская АЭС.

В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС. Из-за обстрела там начался пожар, который украинским спасателям все же позволили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

9 марта Украина информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение через две недели после того, как российские войска взяли под свой контроль площадку, где произошла авария в 1986 году. году.

"Радиация будет распространяться не только по Украине, но и по всей Европе"

Бывший инженер-химик ЧАЭС Валерий заявил, что на площадке станции нет тока. Что это значит? То, что охлаждающие насосы воды не работают.

На ЧАЭС есть хранилище отработанного горючего. Если его не охлаждать водой, то возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. То есть вода закипит и разрушит защитные оболочки этих топливосодержащих кассет. И радиация будет распространяться не только по Украине, но по всей Европе, заявил мужчина.

Все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены, поскольку произошло аварийное отключение последней линии электропередачи, ведущей к объекту. Включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения систем, важных для безопасности, но их работы хватит всего на 48 часов. Столько времени у "Укрэнерго" для устранения повреждения высоковольтной линии электроснабжения, ведущей в ЧАЭС – об этом свидетельствует записка и.о. генерального директора ГП "Чернобыльская атомная электростанция" Валерия Сейды, оказавшаяся в распоряжении программы "Схемы" (Радио Свобода). Это также подтвердили в "Энергоатоме" и Государственной инспекции ядерного регулирования.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что не видит критического влияния на безопасность после обесточивания всех объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, о чем его проинформировали власти Украины.

МАГАТЭ сообщило, что тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточно для эффективного отвода тепла без потребности электроснабжения,

– говорится в сообщении.

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"Ситуация сейчас может быть очень похожа на ту, которая была 36 лет назад"

Бывший инженер-химик Валерий рассказал, что в Славутиче света нет. С первого дня, сказал он, жители остаются отрезанными от всего мира и пытаются выжить.

Пока было электричество, Галина пекла хлеб для людей с инвалидностью, для пожилых людей, для тех, кто не может ходить, для воинов, нашей территориальной обороны. Поймите, что с первого дня мы отрезаны от всего мира. У нас через реку Днепр, через 18 километров – разрушенный мост, потому что там – Беларусь. Это мы сами его разрушили. Мост через Десну также разрушен. То есть доехать до Киева у нас нет никакого шанса. В магазинах продуктов нет, нет совсем,

– рассказал он.

Все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены / Фото из архива сайта 24 канала

Обращение к мировому сообществу и МАГАТЭ

В аптеках в городе тоже нет никаких медикаментов. Жители Славутича заряжают телефоны в собственных машинах, пока там еще есть бензин. Однако этого скоро тоже может не быть.

Трудно собраться мыслями. Мы просто пытаемся выжить. Славутич – это город Чернобыльской АЭС. Мы просто пытаемся выжить, потому что уже вторые сутки у нас нет света. Еще немного не будет отопления и воды. Здесь, в Славутиче, ток получаем от ЧАЭС. То есть от той сети, которая идет от Чернобыльской АЭС. Ситуация действительно очень опасная. Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, к МАГАТЭ, которые сейчас просто "жуют сопли" и не могут ничего сделать с этими недоумками. Надо действовать,

– заявил он.

Галина и Валерий ежегодно вспоминают 26 апреля как "День советской радиации". Говорят, что очень хорошо помнят этот день. Не было тогда ни ужаса, ни предостережений, но чуть позже все поняли, что это было ужасное событие. И ситуация сейчас может быть очень похожа на ту, которая была 36 лет назад.

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