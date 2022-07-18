Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отмечает, что для успешного наступления на Одессу и область российским оккупантам нужно выполнить 3 важных условия. Сейчас они далеки от каждой из них.

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Высок ли риск наступления россиян на Одесщину

Коваленко убежден, что россияне не смогут просто так наступать на Одесщину. Для этого им нужно:

Получить возможность взорвать десант в Одесской области с помощью больших десантных кораблей.

Полностью контролировать воздушное пространство в Одесской области.

Контролировать сухопутную часть Одесской области для поддержания десантирования в Одессе.

Понятно, что ни одно из этих условий они не могут выполнить. Десантные корабли не приблизятся к берегам из-за противокорабельных комплексов "Гарпун" и "Нептун". Авиация не рискнет подлететь, потому что там, по словам военного эксперта, очень хорошо работает ПВО.

А чтобы добраться до Одессы, оккупантам нужно каким-то образом оккупировать Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую и продвинуться в город хотя бы на расстояние артиллерийских ударов. У оккупантов сейчас нет таких возможностей.

Впрочем, как отмечает Коваленко, Одесщина не полностью безопасна. Там до сих пор существует риск ракетных ударов.

Угроза Одессе и области – это ракетные обстрелы со стороны черноморского флота и авиации. Также существует вероятность диверсионной деятельности со стороны приднестровья. Но не больше этого, – отметил Александр Коваленко.

У россиян проблемы с людьми

Коваленко подчеркнул, что сейчас у россиян сложная ситуация с количеством личного состава на временно оккупированных территориях Юга Украины. У них достаточно техники, но "пушечного мяса" не хватает.

россиянам даже пришлось перекинуть некоторые подразделения из Запорожской области в защиту Херсонской. При таких условиях ни о каком наступлении оккупантов в Одессу нельзя говорить.

Поэтому мы видим, как уменьшается потенциал оккупантов в Запорожской области. На некоторых локациях находится только взвод или батарея. Это даже не оборона, – отметил Александр Коваленко.

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Добавим, российские оккупанты регулярно бьют по Одессе и другим городам Украины. 17 июля они цинично "анонсировали" возможные новые ракетные обстрелы. Под угрозой одесская школа №100, где оккупантам привиделась база украинских военных. Будьте осторожны!