Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголошує, що для успішного наступу на Одесу та область російським окупантам потрібно виконати 3 важливі умови. Зараз вони далекі до кожної з них.

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Чи високий ризик наступу росіян на Одещину

Коваленко переконаний, що росіяни не зможуть просто так наступати на Одещину. Для цього їм потрібно:

Здобути можливість висадити десант в Одеській області за допомогою великих десантних кораблів.

Повністю контролювати повітряний простір в Одеській області.

Контролювати сухопутну частину Одеської області для підтримки десантування в Одесі.

Зрозуміло, що жодну з цих умов вони наразі не можуть виконати. Десантні кораблі не наблизяться до берегів через протикорабельні комплекси "Гарпун" та "Нептун". Авіація не ризикне підлетіти, бо там, за словами військового експерта, дуже добре працює ППО.

А, щоб добратися до Одеси, окупантам потрібно якимсь чином окупувати Миколаївську область та Миколаїв, зайти в Одеську та просунутися до міста хоча б на відстань артилерійських ударів. В окупантів зараз немає таких можливостей.

Утім, як наголошує Коваленко, Одещина не є повністю безпечною. Там досі існує ризик ракетних ударів.

Загроза для Одеси та області – це ракетні обстріли з боку чорноморського флоту та авіації. Також є вірогідність диверсійної діяльності з боку придністров'я. Але не більше цього, – зазначив Олександр Коваленко.

В росіян проблеми з людьми

Коваленко підкреслив, що зараз в росіян складна ситуація з кількістю особового складу на тимчасово окупованих територіях Півдня України. У них достатньо техніки, але "гарматного м'яса" не вистачає.

росіянам навіть довелося перекинути деякі підрозділи із Запорізької області на захист Херсонської. За таких умов ні про який наступ окупантів на Одесу не можна говорити.

Через це ми бачимо, як зменшується потенціал окупантів на Запорізькій області. На деяких локаціях перебуває лише взвод або батарея. Це навіть не оборона, – зазначив Олександр Коваленко.

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Додамо, російські окупанти регулярно гатять по Одесі та інших містах України. 17 липня вони цинічно "анонсували" можливі нові ракетні обстріли. Під загрозою одеська школа №100, де окупантам привиділася база українських військових. Будьте обережними!