Активность воздушной разведки врага остается чрезвычайно высокой. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Активность воздушной вражеской разведки остается чрезвычайно высокой. Фактически каждый день сбиваются эти разведывательные дроны, причем разного рода. Мы понимаем, что они висят в воздухе практически постоянно. Поэтому работают средства противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

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