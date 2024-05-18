Активность воздушной разведки врага остается чрезвычайно высокой. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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"Активность воздушной вражеской разведки остается чрезвычайно высокой. Фактически каждый день сбиваются эти разведывательные дроны, причем разного рода. Мы понимаем, что они висят в воздухе практически постоянно. Поэтому работают средства противовоздушной обороны", – подчеркнул он.
Ситуация в Одесской области: последние новости
- В течение дня, 17 мая, враг активно терроризировал мирное население Одесской области. В 16:48 в Одессе прогремел новый взрыв. Также Воздушные силы сообщили о пуске еще одной ракеты в Одесскую область. Мониторинговые каналы отмечали, что это управляемая авиационная ракета.
- В 16:41 стало известно о пуске еще одной ракеты в направлении Одессы. Мониторинговые каналы заявляли о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Южного, а также писали о работе ПВО.
- В 15:47 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по баллистике для Одесской области. Ровно через 20 минут в регионе снова зазвучала сирена. Ведь была замечена активность вражеской тактической авиации на южном и северо-восточном направлениях.
- Сначала мэр города Геннадий Труханов сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали пять человек. По словам председателя ОВА Олега Кипера, трех человек госпитализировали, а еще двум оказали помощь на месте.
- В Одесской области в течение дня раздавались взрывы, враг активно обстреливал регион. В результате атаки на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар. Согласно предварительной информации, в результате удара российских захватчиков, к сожалению, погиб 1 человек, еще 8 человек пострадали.