Активність повітряної розвідки ворога залишається надзвичайно високою. Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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"Активність повітряної ворожої розвідки залишається надзвичайно високою. Фактично кожного дня збиваються ці розвідувальні дрони, причому різного роду. Ми розуміємо, що вони висять в повітрі практично постійно. Тому працюють засоби протиповітряної оборони", – підкреслив він.
Ситуація в Одеській області: останні новини
- Протягом дня, 17 травня, ворог активно тероризував мирне населення Одеської області. О 16:48 в Одесі пролунав новий вибух. Також Повітряні сили повідомили про пуск ще однієї ракети на Одещину. Моніторингові канали зазначали, що це керована авіаційна ракета.
- О 16:41 стало відомо про пуск ще однієї ракети у напрямку Одеси. Моніторингові канали заявляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Южного, а також писали про роботу ППО.
- О 15:47 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по балістиці для Одещини. Рівно за 20 хвилин у регіоні знову залунала сирена. Адже була помічена активність ворожої тактичної авіації на південному та північно-східному напрямках.
- Спочатку мер міста Геннадій Труханов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей. За словами голови ОВА Олега Кіпера, трьох людей госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці.
- В Одеській області протягом дня лунали вибухи, ворог активно обстрілював регіон. Внаслідок атаки на одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок удару російських загарбників, на жаль, загинула 1 людина, ще 8 осіб постраждали.