Активність повітряної розвідки ворога залишається надзвичайно високою. Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Активність повітряної ворожої розвідки залишається надзвичайно високою. Фактично кожного дня збиваються ці розвідувальні дрони, причому різного роду. Ми розуміємо, що вони висять в повітрі практично постійно. Тому працюють засоби протиповітряної оборони", – підкреслив він.

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