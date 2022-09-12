Так, британцы хотят, чтобы Украина освободила свое будущее на следующие 100 лет, разбила россию и вернула свои территории. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

Достойно внимания В россии уже ноют, что хотят переговоров

Украина не готова к переговорам на условиях россиян

Позиция Украины четкая и понятная: мы сядем за стол переговоров только в случае полной деоккупации Донбасса и Крыма. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вариант отвода войск "на 23 февраля" уже не существует. Речь идет только о территориальной целостности нашего государства в границах 1 декабря 1991 года.

ВСУ активно освобождают украинские земли

Украинские воины публикуют фото и видео, свидетельствующие о том, что они находятся на государственной границе Харьковской области. Вчера они входили в Сватово Луганской области. Сейчас идут атаки по Херсонщине.

Я думаю, что предложение Блинкена можем придержать на 2 – 3 недели. Сами вернуть эти территории и сказать: "Давайте подписывать – куда пойдут деньги Дерипаски, Абрамовича и Кабаевой,

– убежден Давидюк.

Началась игра

То, что они начали ссориться, отмечает Давидюк, свидетельствует о том, что некоторые группы влияния уже начали игру.

"Вчерашние заявления рамзана кадырова – явная ставка получить отрицательный ответ в министры, чтобы потом получить отрицательный ответ в президенты. Но это уже атака в президентской вертикали. Чтобы потом либо идти в президенты, либо отсоединять республику. У них процессы уже центробежные", – сказал Давидюк.

Предложение переговоров от американцев не означает, что нас к чему-то принуждают. Им просто пришел сигнал от россии о желании переговоров и готовности глобально уступать США в определенных вещах. В свою очередь, Штаты должны давить на Украину.

Украина публично заявляет, что эти условия для нас недопустимы. Есть риск, что могут придерживать оружие, но не дать не могут. "Если политики будут говорить с нами на невыгодных условиях, мы будем напрямую говорить с их населением", – сказал Владимир Зеленский. Это довольно действенная "мягкая" угроза.

К примеру, в Германии население за нас, а элиты – против нас. Вчерашнее заявление посла Германии говорит о том, что Берлину очень нравится украинское контрнаступление.

Как заметил Давидюк, сейчас ситуация на переломе. "Мы вернем Херсон и Донецк, и Вашингтон тоже может сказать: "Нам нравится контрнаступление", – убежден Давидюк. По его мнению, мы тоже можем вести себя, как россияне, и говорить: "Окей, давайте через месяц поговорим. Дайте больше оружия, мы все освободим и тогда поговорим".

Сейчас точно не стоит "вестись" на эти переговоры. Типа: они контролируют атомную станцию, им – Мариуполь, нам – половина Херсона. Проигрышная игра. Это будет проигрыш, завернутый в очень хорошую конфету – Нобелевскую премию дадут Зеленскому или украинцам. Но это проигрыш,

– предостерегает Давидюк.

"Крысы" почувствовали силу Украины

Сейчас россия в слабой ситуации, ведь "крысы" уже начали кусать друг друга. "Эксперты" там – очевидно проплаченные политические существа. "Если режим путина падает, киселев и соловьев занимают позицию нового режима", – подчеркнул Давидюк. Уже есть люди, которые начинают выбирать позицию завтрашнего дня, потому что почувствовали силу Украины.

2 ключевые вещи

Все увидели, что россиян можно бить – они боятся, бегут, бросают технику и оружие. Сакральное видео со снятием российского пропагандистского баннера, а под ним слова Тараса Шевченко. "Это и есть момент деколонизации. Внутри твоя идентичность, твоя суть – украинца, казака, сильного хозяина на своей земле. Это о целой стране. У нас есть свое, государственное, украинское", – отметил политолог.

А нам говорят: "Нет, полборда оставьте. Будет полборда Тараса Шевченко, но того, кто Кобзарь написал, видно не будет". Это сейчас суть переговоров с россией,

– считает он.

Украине предоставляют качественное оружие

Важно, что сегодня Украина получает современное оружие от сильнейших стран мира, а россия – устаревшее от Северной Кореи. Россияне гордятся тем, что у них много оружия и людей. Но есть одна проблема.

"Если приехать на "Формулу-1" из 10 000 жигулей и 1 000 000 водителей для них, чтобы выиграть гонку, даже ребенок скажет, что выиграют самые сильные и технологичные автомобили. И не нужно миллиона водителей, достаточно одного. Их один сломался, а этот миллион этого не заменит", – отметил Давидюк.

Поэтому нам нужно дожимать и идти до конца, несмотря на возникающие сложности. "Лучшего шанса не будет. Сейчас самый сильный момент в нашу пользу за время этой войны", – подчеркнул он.

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