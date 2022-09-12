Так, британці хочуть, щоб Україна звільнила своє майбутнє на наступні 100 років, розбила росію та повернула свої території. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги У росії вже ниють, що хочуть переговорів

Україна не готова до переговорів на умовах росіян

Позиція України чітка й зрозуміла: ми сядемо за стіл перемовин лише у випадку повної деокупації Донбасу та Криму. За словами міністра оборони України Олексія Рєзнікова, варіанту відводу військ "на 23 лютого" вже не існує. Мовиться лише про територіальну цілісність нашої держави в кордонах 1 грудня 1991 року.

ЗСУ активно звільняють українські землі

Українські воїни оприлюднюють фото та відео, які свідчать про те, що вони перебувають на державному кордоні Харківської області. Вчора вони заходили у Сватово Луганської області. Зараз йдуть атаки по Херсонщині.

Я думаю, що пропозицію Блінкена можемо притримати на 2 – 3 тижні. Самі повернути ці території і сказати: "Давайте підписувати – куди підуть гроші Дерипаски, Абрамовича та Кабаєвої,

– переконаний Давидюк.

Почалася гра

Те, що вони почали сваритися між собою, відзначає Давидюк, свідчить про те, що деякі групи впливу вже почали гру.

"Вчорашні заяви рамзана кадирова – явна ставка отримати негативну відповідь у міністри, щоб потім отримати негативну відповідь у президенти. Але це вже атака в президентської вертикалі. Щоб потім або йти в президенти, або від'єднувати республіку. В них процеси вже центробіжні", – сказав Давидюк.

Пропозиція переговорів від американців не означає, що нас до чогось змушують. Їм просто прийшов сигнал від росії про бажання перемовин та готовність глобально поступатися США у певних речах. У свою чергу, штати мають натиснути на Україну.

Україна публічно заявляє, що ці умови для нас недопустимі. Є ризик, що можуть притримувати зброю, але не дати не можуть. "Якщо політики будуть говорити з нами на невигідних умовах, ми напряму будемо говорити з їхнім населенням", – сказав Володимир Зеленський. Це доволі дієва "м'яка" погроза.

До прикладу, в Німеччині населення за нас, а еліти – проти нас. Вчорашня заява посла Німеччини каже про те, що Берліну дуже подобається український контрнаступ.

Як зауважив Давидюк, зараз ситуація на переломі. "Ми повернемо Херсон та Донецьк, і Вашингтон теж може сказати: "Нам подобається контрнаступ", – переконаний Давидюк. На його думку, ми теж можемо поводитися як росіяни й казати: "Окей, давайте через місяць поговоримо. Дайте більше зброї, ми усе звільнимо і тоді поговоримо".

Зараз точно не варто "вестися" на ці перемовини. Типу: вони контролюють атомну станцію, їм Маріуполь, нам пів Херсона. Програшна гра. Це буде програш, завернутий у дуже гарну цукерку – Нобелівську премію дадуть Зеленському чи українцям. Але це програш,

– застерігає Давидюк.

"Щурі" відчули силу України

Зараз росія у слабкій ситуації, адже "щурі" вже почали кусати один одного. "Експерти" там – явно проплачені політичні політичні істоти. "Якщо режим путіна падає, кисєльов та соловйов займають позицію нового режиму", – підкреслив Давидюк. Вже є люди, які починають обирати позицію завтрашнього дня, адже відчули силу України.

2 ключові речі

Усі побачили, що росіян можна бити – вони бояться, тікають, кидають техніку та зброю. Сакральне відео зі зняттям російського пропагандистського банера, а під ним – слова Тараса Шевченка. "Це і є момент деколонізації. Всередині твоя ідентичність, твоя суть – українця, козака, сильного господаря на своїй землі. Це про цілу країну. У нас є своє, державне, українське", – зазначив політолог.

А нам кажуть: "Ні, пів борда залиште. Буде пів борда Тараса Шевченка, але того, що Кобзар написав видно не буде". Це зараз суть перемовин з росією,

– вважає він.

Україні надають якісну зброю

Важливо, що сьогодні Україна отримує сучасну зброю від найсильніших країн світу, а росія – застарілу від Північної Кореї. Росіяни пишаються тим, що мають багато зброї та людей. Але є одна проблема.

"Якщо приїхати на "Формулу-1" з 10 000 жигулів та 1 000 000 водіїв для них, аби виграти перегони, навіть дитина скаже, що виграють найсильніші та найтехнологічніші автомобілі. І не треба мільйона водіїв, достатньо одного. Їхній один зламався, а цей мільйон цього не замінить", – відзначив Давидюк.

Тому нам потрібно дотискати та йти до кінця, попри складнощі, які можуть виникнути. "Кращого шансу не буде. Зараз найсильніший момент на нашу користь за час цієї війни", – наголосив він.

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