В Кирилловке, где отдыхают много украинские сложно найти свободное место для отдыха возле моря. Базы отдыха и пансионаты также заселены под завязку.

Прибрежные зоны заполнены отдыхающими. И это несмотря на засилье медуз, морских блох и периодические штормы на море. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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Какова ситуация на пляжах Кирилловки

Особенно много людей собирается в выходные на центральном пляже, ведь сюда приходят отдыхающие, которые забронировали места в частных секторах, а также те, кто приехал в Кирилловку на один день. Никакой социальной дистанции конечно не наблюдается.

Из-за большого наплыва людей, те, у кого есть возможность и личный транспорт пытаются перебраться на косы, где на пляжах еще остались места.

Такое ощущение, будто попала в Китай,

– прокомментировала свое видео жительница Мелитополя, которая 26 июля побывала на центральном пляже в Кирилловке.

Обратите внимание! Недавно в Кирилловке зафиксировали мощный смерч, который изрядно напугал местных жителей. А несколькими неделями ранее туристы заметили в этом районе уникальный двойной смерч.

Смотрите видео заполненных до отказа пляжей в Кирилловке:

Что известно о гигантских медузах на курортах Азовского моря

Огромные медузы заполонили побережье Азовского моря – этих опасных животных можно заметить в различных местах: как в Запорожье, так и в Донецкой области. Отдыхающие, со своей стороны, жалуются на такое соседство и говорят о болезненных укусах медуз.

Их заметили как возле курортных Кирилловки и Бердянска, так и возле Мариуполя.

Люди очищают воду и песок на пляже, чтобы дети смогли безопаснее купаться хотя бы возле берега.

Где расположена курортная Кирилловка: