В Кирилівці, де зараз відпочивають чимало українців складно відшукати вільне місце для відпочинку біля моря. Бази відпочинку та пансіонати також заселені під зав'язку.

Прибережні зони заповнені відпочивальниками. І це попри засилля медуз, морських блох та періодичні шторми на морі. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

До теми Курортною Кирилівкою пронісся потужний смерч: відео

Яка ситуація на пляжах Кирилівки

Особливо багато людей збирається у вихідні на центральному пляжі, адже сюди приходять відпочивальники, які забронювали місця в приватних секторах, а також ті, хто приїхав у Кирилівку на один день. Жодної соціальної дистанції звісно не спостерігається.

Через великий наплив людей, ті, у кого є можливість та особистий транспорт намагаються перебратися на коси, де на пляжах ще залишились місця.

Таке відчуття, ніби потрапила в Китай,

– прокоментувала своє відео мешканка Мелітополя, яка 26 липня побувала на центральному пляжі в Кирилівці.

Зверніть увагу! Нещодавно у Кирилівці зафіксували потужний смерч, який неабияк налякав місцевих жителів. А кількома тижнями раніше туристи помітили в цьому районі унікальний подвійний смерч.

Дивіться відео заповнених вщерть пляжів у Кирилівці:

Що відомо про гігантських медуз на курортах Азовського моря

Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних тварин можна помітити у різних куточках: як на Запоріжжі, так і на Донеччині. Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз.

Їх помітили як біля курортних Кирилівки та Бердянська, так і біля Маріуполя.

Люди очищують воду і пісок на пляжі, щоб діти змогли безпечніше купатися хоча б поблизу берега.

Де розташована курортна Кирилівка: