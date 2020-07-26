До моря не підступити: у куруротній Кирилівці вщерть забиті відпочивальниками пляжі – відео
В Кирилівці, де зараз відпочивають чимало українців складно відшукати вільне місце для відпочинку біля моря. Бази відпочинку та пансіонати також заселені під зав'язку.
Прибережні зони заповнені відпочивальниками. І це попри засилля медуз, морських блох та періодичні шторми на морі. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".
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Яка ситуація на пляжах Кирилівки
Особливо багато людей збирається у вихідні на центральному пляжі, адже сюди приходять відпочивальники, які забронювали місця в приватних секторах, а також ті, хто приїхав у Кирилівку на один день. Жодної соціальної дистанції звісно не спостерігається.
Через великий наплив людей, ті, у кого є можливість та особистий транспорт намагаються перебратися на коси, де на пляжах ще залишились місця.
Таке відчуття, ніби потрапила в Китай,
– прокоментувала своє відео мешканка Мелітополя, яка 26 липня побувала на центральному пляжі в Кирилівці.
Дивіться відео заповнених вщерть пляжів у Кирилівці:
Що відомо про гігантських медуз на курортах Азовського моря
- Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних тварин можна помітити у різних куточках: як на Запоріжжі, так і на Донеччині. Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз.
- Їх помітили як біля курортних Кирилівки та Бердянська, так і біля Маріуполя.
- Люди очищують воду і пісок на пляжі, щоб діти змогли безпечніше купатися хоча б поблизу берега.
Де розташована курортна Кирилівка: