Ситуация под Бахмутом непростая: почему Путину удалось скрыть поражение, что изменит "военное положение"

Сейчас ситуация под Бахмутом непростая. Россияне на протяжении 8 лет накапливали там мощный контингент, у которого есть опыт боевых действий, ведь постоянно были противостояния с ВСУ.

Очевидно, что с самого начала "освобождения" Донецкой и Луганской областей и выход на админграницы – одна из ключевых целей России. На сегодня под Бахмутом чрезвычайно напряженная ситуация. Об этом 24 каналу сказал донецкий журналист Сергей Стуканов.

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Что изменит "военное положение"

Россия действительно незаконно аннексировала украинские территории, и, соответственно, у россиян и пропагандистов возникает вопрос: почему Россия отступает – как это было на Харьковщине, как это было на Донетчине под Лиманом. Почему России не удается удержать захваченные населенные пункты?

По словам Стуканова, Путину удалось в определенной степени ликвидировать эту негативную информационную волну в результате 2 аспектов:

Введение мобилизации, которая длилась месяц.

"У пропагандистов есть надежда, что эти "чмобики" попадут на фронт и смогут переломить ход войны, этот негативный тренд для России", – сказал он.

Введение так называемого "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины.

Однако с точки зрения действий России на временно оккупированных украинских территориях практически ничего не изменится. Дело в том, объясняет журналист, что военное положение традиционно вводится для того, чтобы расширить полномочия органов местного самоуправления силовиков и государства в целом в соответствии с военными действиями для того, чтобы они могли выполнять те или иные функции. К примеру, ограничить деятельность медиа, запретить свободное выражение позиции граждан с помощью демонстраций и митингов, ограничить передвижение и въезд граждан на определенной территории, осуществлять принудительную эвакуацию.

Это в демократических странах, которые действуют согласно законодательству, любой гражданин может подать в суд на государство, если оно будет выполнять подобные функции в условиях мирного времени, и государство будет возмещать и компенсировать. Но мы понимаем, что это не касается России, которая является типичным полицейским государством и которая может все эти меры осуществлять, несмотря на то, что написано в законодательстве,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

На временно оккупированных территориях ясно видно, что весь этот арсенал мероприятий осуществлялся россиянами с февраля, когда они зашли на Юг и Восток. "Им ничто не запрещало разгонять митинги в Бердянске, Мелитополе и Херсоне за Украину, несмотря на то, что для этого не было якобы законных оснований. Им ничто не запрещало депортировать людей и разграбить предприятия", – сказал журналист.

Впрочем, следует понимать, что введение военного положения несло прежде всего информационно-пропагандистскую функцию. Российскому обществу нужно было продемонстрировать, что российские власти, в том числе в лице Путина, не сидят сложа руки, а планируют осуществлять так называемую "деоккупацию" уже российских территорий. Еще одна функция – сигнал Запада.

Аннексия была направлена на такой сигнал – ядерный шантаж стран Запада, мол, Россия будет готова применить любые средства, в том числе и ядерное оружие, если понадобится освобождать эти территории,

– подчеркнул Стуканов.

И именно введение военного положения – это определенное напоминание, отмечает донецкий журналист, потому что аннексия не произвела должного впечатления. Следовательно, военное положение должно в очередной раз подчеркнуть, что никуда шантаж россиян не девался, и в случае чего – они готовы реализовать анонсированное.

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