Очевидно, що від самого початку "звільнення" Донецької та Луганської областей та вихід на адмінкордони – одна з ключових цілей Росії. Станом на зараз під Бахмутом надзвичайно напружена ситуація. Про це 24 каналу сказав донецький журналіст Сергій Стуканов.

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Що змінить "воєнний стан"

Росія незаконно анексувала українські території, і відповідно, у росіян та пропагандистів виникає питання: чому Росія відступає – як це було на Харківщині як це було на Донеччині під Лиманом. Чому Росії не вдається втримати захоплені населені пункти?

За словами Стуканова, Путіну вдалося певною мірою ліквідувати цю негативну інформаційну хвилю внаслідок 2 аспектів:

Запровадження мобілізації, яка тривала впродовж місяця.

"У пропагандистів є сподівання, що ці "чмобіки" потраплять на фронт і зможуть переломити хід війни, цей негативний тренд для Росії", – сказав він.

Запровадження так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України.

Однак з точки зору дій Росії, на цих територіях практично нічого не зміниться. Річ у тім, пояснює журналіст, що воєнний стан традиційно запроваджується для того, щоб розширити повноваження органів місцевого самоврядування силовиків та держави в цілому відповідно до воєнних дій задля того, аби вони могли виконувати ті чи інші функції.

Наприклад, обмежити діяльність медіа, заборонити вільне висловлення позиції громадян за допомогою демонстрацій та мітингів, обмежити пересування та в'їзд громадян на певній території, здійснювати примусову евакуацію.

Це в демократичних країнах які діють згідно із законодавством. Будь-який громадянин може подати в суд на державу, якщо вона подібні функції виконуватиме в умовах мирного часу, і держава буде відшкодовувати та компенсувати. Але ми розуміємо, що це не стосується Росії, яка є поліцейською державою, і яка може всі ці заходи здійснювати, не зважаючи на те, що написано в законодавстві,

– наголосив Сергій Стуканов.

На тимчасово окупованих територіях чітко видно, що весь цей арсенал заходів здійснювався росіянами починаючи від лютого, коли вони зайшли на Південь і Схід. "Їм ніщо не забороняло розганяти мітинги у Бердянську, Мелітополі та Херсоні за Україну, попри те, що для цього не було нібито законних підстав. Їм ніщо не забороняло депортувати людей та розграбувати підприємства", – сказав журналіст.

Втім, потрібно розуміти, що запровадження воєнного стану мало передовсім інформаційно-пропагандистську функцію. Російському суспільству потрібно було продемонструвати, що російська влада, в тому числі – в особі Путіна, не сидить склавши руки, а планує здійснювати так звану "деокупацію" вже російських територій. Ще одна функція – сигнал Заходу.

Анексія була спрямована на такий сигнал – ядерний шантаж країн Заходу, мовляв, Росія буде готова застосувати будь-які засоби, в тому числі і ядерну зброю, якщо знадобиться звільняти ці території,

– наголосив Стуканов.

І саме запровадження воєнного стану – це певне нагадування, відзначає донецький журналіст, тому що анексія не справила належного враження. Відтак воєнний стан має вкотре наголосити, що нікуди шантаж росіян не подівся, і в разі чого – вони готові реалізувати анонсоване.

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