Однако сегодня нет активных действий со стороны разведывательных групп врага. Это 24 Каналу отметил командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф".

К теме Погибло 80% личного состава: в DeepState рассказали, как российские диверсанты шли к Покровску

Насколько большая угроза?

Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф" отметил, что на сегодня угроза существует, но пока ее сложно оценить. Ведь деятельность диверсионных групп непредсказуема. Они могут прежде всего накапливаться непосредственно в населенном пункте для наступательных штурмовых действий, когда на это будут благоприятные условия.

Также российские ДРГ могут заниматься корректировкой, минированием, могут размещать специфическое радиолокационное оборудование, которое позволяет, например, пилотам российского войска осуществлять свои операции на этой территории.

Поэтому диверсионные группы выполняют сложные задачи, их сложно оценить. Сейчас трудно говорить об угрозе. Учитывая всю обстановку на Покровском направлении, она действительно довольно высокая. Однако на сегодня мы не видели активных действий со стороны разведывательных групп,

– подчеркнул военный.

150 человек – это три роты из 50 боевиков. Это довольно большая сила, которая была применена организованной группой. Они долгое время ползли по 600 метров в день для того, чтобы попасть непосредственно на территорию Покровска. Однако добрались лишь 30.

С одной стороны, может показаться, что угроза небольшая. Однако надо понимать, какое конкретно задание. Если это выполнение штурмовых операций, то это небольшая сила. Но это и не штурмовые силы,

– сказал командир.

Это все-таки специально подготовленные военнослужащие, деятельность которых будет сосредоточена непосредственно внутри населенного пункта. Они однозначно создают сложности. Поэтому не стоит впадать в панику, хотя ситуация на Покровском направлении действительно сложная.