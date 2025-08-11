Однак сьогодні немає активних дій з боку розвідувальних груп ворога. Це 24 Каналу зауважив командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф".

Наскільки велика загроза?

Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф" зазначив, що на сьогодні загроза існує, але наразі її складно оцінити. Адже діяльність диверсійних груп непередбачувана. Вони можуть насамперед накопичуватись безпосередньо в населеному пункті для наступальних штурмових дій, коли на це будуть сприятливі умови.

Також російські ДРГ можуть займатись коригуванням, мінуванням, можуть розміщувати специфічне радіолокаційне обладнання, яке дозволяє, наприклад, пілотам російського війська здійснювати свої операції на цій території.

Тому диверсійні групи виконують найскладніші завдання, їх складно оцінити. Наразі важко казати про загрозу. Враховуючи всю обстановку на Покровському напрямку, вона дійсно доволі висока. Проте на сьогодні ми не бачили активних дій з боку розвідувальних груп,

– підкреслив військовий.

150 осіб – це три роти з 50 бойовиків. Це доволі велика сила, яка була застосована організованою групою. Вони довгий час повзли по 600 метрів на день для того, щоб потрапити безпосередньо на територію Покровська. Однак дісталися лише 30.

З одного боку, може здатись, що загроза невелика. Проте треба розуміти, яке конкретно завдання. Якщо це виконання штурмових операцій, то це невелика сила. Але це і не штурмові сили,

– сказав командир.

Це все-таки спеціально підготовлені військовослужбовці, діяльність яких буде зосереджена безпосередньо всередині населеного пункту. Вони однозначно створюють складності. Тому не варто впадати в паніку, хоча ситуація на Покровському напрямку дійсно складна.