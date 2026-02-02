Техника оказалась не готова: боец бригады "Рубеж" сказал, как морозы повлияли на боевые действия

Похолодание так или иначе меняет ход боевых действий на фронте. Хотя враг пытается продолжать продвижение на Покровском направлении, техника не выдерживает тяжелых погодных условий.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, какой тактики придерживается сейчас враг. Также в районе промышленной зоны Покровска бойцы 147 ОАБр сорвали попытку продвижения российской группы, применив дроны и артиллерию.

Как действует враг в условиях низких температур?

Гриценко сказал, что противник сегодня не ослабляет своей хватки, несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, которые существенно затрудняют продвижение его живой силы.

Однако враг постоянно пытается двигаться вперед, придерживаясь тактики просачивания – сквозь украинские боевые порядки. Он осуществляет попытки накапливаться непосредственно на нашем межпозиционном пространстве и дальше развивать свои штурмовые действия,

– отметил начальник штаба.

Однако благодаря активности украинских дронов в воздухе, по его словам, удается выявлять противника преимущественно в серой зоне при попытках приблизиться к линии боевого соприкосновения.

На Покровском направлении боевые действия перешли в войну дронов. Противник также активно развивает свои дроны на оптоволокне. Появилось их чрезвычайно большое количество. Дроны, которые могут летать на расстояние 30 – 40 километров, пытаются наносить огромный удар по нашей логистике, силам обеспечения,

– подчеркнул он.

В то же время из-за морозов на определенных участках фронта наблюдается уменьшение интенсивности наступательных действий врага. Это происходит прежде всего из-за проблем с техникой.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

"Они возникают, потому что россиянам не удается осуществлять эвакуацию подбитой техники. На этих миссиях они теряют еще больше техники. Большинство ее было просто не готово к осуществлению определенных штурмовых действий или маршей в реалиях минусовой погоды", – отметил Николай Гриценко.

Относительно живой силы, то враг, по его словам, на Покровском направлении не имеет с ней проблем, ведь на полигоны ежедневно прибывают по 3 – 4 тысячи новых оккупантов, готовых к введению штурмовых действий.

К слову. По данным DeepState, за январь 2026 года Россия захватила почти вдвое меньше украинских территорий, чем в декабре или ноябре 2025-го. Речь идет о 245 квадратных километрах территории Украины. Также снизилась активность штурмовых действий противника на 4%. Основной удар враг наносит на Покровском направлении.

Однако проблемы у россиян существуют относительно попыток дойти до линии боевого соприкосновения, потому что украинские силы действуют слаженно и взаимодействуют, чтобы выявлять врага и обезвреживать его на расстоянии еще 5 – 6 километров от линии боестолкновения.

