Сколько войск у россиян есть на Покровском направлении?

На Покровском направлении россияне сосредоточили группировку войск "Центр". Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Основу этой группировки составляют части и соединения двух общевойсковых армий Центрального военного округа – 2-й и 41-й ЗВА, а также большая часть сил 51-й ЗВА из состава УВ "Юг", в частности:

2-я ЗВА, действующая в составе 27-й мотострелковой дивизии и двух отдельных мотострелковых бригад – 15-й и 30-й ОМСБр;

41-я ЗВА, действующая в составе 90-й танковой дивизии, 35-й, 55-й и 74-й ОМСБр;

51-я ЗВА действует на этом направлении в составе 5-й, 9-й, 110-й, 114-й и 132-й ОМСБр;

Кроме этого, россияне развернули на этом же направлении 137-ю ОМСБр и ряд полков "мобилизационного резерва". Таких формирований здесь есть до шести.

Иными словами, на участке от Дачного до Полтавки находится как минимум две дивизии, до десяти мотострелковых бригад и до шести мотострелковых полков "мобилизационного резерва". Это не считая меньших подразделений, таких как отдельные мотострелковые и стрелковые батальоны.

Общая численность войск противника, развернутых на Покровском направлении, оценивается примерно в 110 – 112 тысяч бойцов.

Они имеют примерно:

от 500 до 520 танков;

680 – 700 боевых бронированных машин, в том числе разнообразные бронеавтомобили и тягачи;

до 560 – 565 единиц ствольной артиллерии, в том числе и 120-миллиметровые минометы и более 180 единиц РСЗО, всех калибров.

Все эти оценки являются чисто условными и приблизительными, ведь не учитывают значительную часть небоеспособного вооружения и военной техники, которое находится на ремонте или на восстановлении. Кроме того, очевидно, что только часть этого ВВТ используется противником непосредственно в первом эшелоне.

По общей мощности и своим боевым возможностям УВ "Центр", вероятно, являются самыми мощными среди других УВ противника, развернутых в войне против Украины.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Командование УВ "Центр" занимается наступательной операцией, целью которой является разгром группировки ВСУ, обороняющейся на этом направлении, в районе Покровско-Мирноградской агломерации и ее полный захват.

Реализовать эту цель противник хочет путем обхода с флангов района обороны ВСУ с одновременным сковыванием их резервов лобовыми атаками с юга в сторону города. Согласно этому плану УВ "Центр", сосредоточивает основные усилия в полосах 41-й и 51-й ЗВА, усиливая их благодаря силам из состава 2-й ЗВА.

После того, как россияне захватили Селидово и вышли на широком фронте к рекам Журавка, Казенный Торец и Бычок, они перегруппировали свои войска на Покровском и Торецком направлениях и осуществили ряд организационно-штатных изменений в составе УВ "Центр":

41-я ЗВА была перегруппирована в полосу на юго-запад от Покровска, и в ее состав вошла 90-я танковая дивизия, которая ранее действовала здесь как отдельное соединение;

основная часть 8-й ЗВА, прибывшая на правый фланг операционной зоны с бывшего Кураховского направления, своей основной частью была развернута на Торецком направлении. Однако часть сил все же была развернута именно для совместных действий с УВ "Центр" на его правом фланге.

Все это в сочетании со значительным пополнением развернутых частей в базовых районах позволило россиянам уплотнить боевые порядки частей и соединений УВ "Центр" и привести оперативное построение своих войск на Покровском направлении в соответствие с планом операции. После небольшой паузы, вызванной необходимостью проведения наступательных операций на соседних флангах УВ "Центр", перейти в наступление.

Оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ в тактической зоне по рубежу Новотроицкое – Шевченко в северо-западном направлении, выйдя на рубеж Удачное – Котлино, а также севернее Воздвиженки, прорвавшись на трассу Покровск – Бахмут, развивая свое наступление как в направлении Покровска, так и в направлении Константиновки. Стало понятно, что командование противника стремилось достичь двух основных целей на Покровском направлении.

Перерезать две дороги Покровск – Павлоград и Покровск – Межевая, обходя при этом район обороны Покровского с юго-запада. Глубоко обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и северо-востока, расширив свой прорыв на север от Воздвиженки в западном направлении.

На данный момент противник смог достичь этих целей лишь частично (потратив на это всю весну и большую часть текущего лета). Ему удалось перерезать дорогу Покровск – Межевая на участке Удачное – Котлино. При этом россияне уже 3 месяца вынуждены вести упорные бои за полный захват этих населенных пунктов.

Оккупантам удалось достичь большего на восточном фланге Покровского района обороны. Перегруппировав основные силы 51-й ЗВА на указанное направление с Торецкого и используя для этого прорыв соседней 8-й ЗВА на Торецко-Константиновском направлении, врагу удалось за короткий промежуток времени прорваться по обе стороны дороги Покровск – Бахмут так и в сторону Доброполья, выйдя на рубеж Федоровка – Маяк.

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Сейчас ситуация на этом направлении имеет следующий вид.

Подразделения 5-й ОМСБр противника и 60-й ОМСБр прорвались к Миролюбовке и Новоэкономичному, продолжая атаковать в направлении Мирнограда и ведя упорные бои с целью закрепления в этих населенных пунктах.

132-я и 110-я ОМСБр россиян упорно пробиваются в сторону Доброполья, выйдя на рубеж Никаноровка – Уют. Есть даже информация, что штурмовые группы пробились к дороге Шахово – Доброполье.

К югу от Покровска штурмовые отряды 1441-го и 1435-го МСП полностью заняли поселок Зверево, пытаясь дальше проникнуть малыми пехотными группами на территорию самого Покровска, чтобы закрепиться в юго-западных кварталах города.

На южном фланге, в направлении Алексеевка – Дачное, россияне также имели успех. Подразделениям 114-й ОМСБр при поддержке 80-го танкового полка удалось продвинуться на север от Алексеевки.

Однако атаки противника в полосе 41-й ЗВА, непосредственно к юго-западу от города, а также к югу от реки Солона были не столь удачными. ВСУ продолжают удерживать рубеж Муравка – Новониколаевка, обороняются в Удачном и Котлином. 90-й танковой дивизии противника, вероятно, удалось дозахватить Ореховое, но продвинуться на запад от Котляровки она пока не может.

Что будет дальше?

Судя по всему, северо-восточнее Покровска (наиболее угрожающий участок сейчас) россияне продолжат свои упорные атаки в направлении села Родинское. В то же время они будут пытаться прорваться как можно ближе к Доброполью. Кроме того, россияне, очевидно, продолжат атаки в направлении Новоэкономическое – Мирноград, а также Миролюбовка – Мирноград.

Пока 51-я ЗВА противника, которая действует в этой полосе, может наступать достаточно опасными для ВСУ темпами, а потому выход ее передовых подразделений на Родинское очень вероятен. Впрочем, то же самое касается и ее прорыва на Мирноград.

Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений 51-й ЗВА противника кардинально не уменьшатся, а предпосылок для этого пока нет, то дальнейшая судьба Покровска будет решена.

В таком случае потребность в массированных атаках на юго-запад от города для россиян просто отпадет. На этом направлении они и так находятся близко к границе города, то есть на удобных исходных рубежах и позициях для штурма.

Иными словами, 41-й ЗВА для того, чтобы начать окончательный штурм Покровска, достаточно будет просто дождаться, когда 51-я ЗВА, несмотря на любые собственные потери, таки доползет до города с востока и северо-востока. Она уже очень близка к этому.

Более того, вполне возможно, что 51-й ЗВА вовсе не придется "ползти" именно к самому городу – достаточно будет просто заблокировать его с севера, взяв под жесткий огневой контроль все логистические коммуникации. В таком случае именно 41-я ЗВА сможет стартовать главной на Покровск, ведь ее передовые подразделения уже максимально приближены к нему.

Все это дело может сильно обостриться, если 51-я ЗВА противника прорвется на Доброполье – а такие шансы у нее есть. В таком случае ВСУ получат проблемы уже оперативного масштаба, причем и на Краматорском направлении также.