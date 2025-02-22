Также оккупанты пытаются беречь свою технику, поэтому штурмы преимущественно происходят с участием 3 – 5 солдат. Об этом 24 Каналу рассказал военный 109 бригады ТрО Максим Чумак, отметив, что штурмуют хорошо обученные подразделения.

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Селидово – военный хаб врага

Ситуация на Покровском направлении остается такой же сложной, как и раньше. Однако, по словам военного, можно отметить определенную стабилизацию на отдельных участках. Положение несколько улучшилось, но нельзя сказать, что стало проще. Российские войска постоянно меняют тактику, что усложняет боевые действия.

Продвижение нашей армии не останавливается, хотя и тормозится. Одной из причин являются погодные условия, в частности снег, который выпал в Донецкой области. Это немного затрудняет использование вражеских беспилотных аппаратов и FPV-дронов.

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Как отметил Максим Чумак, Селидово можно считать одним из российских хабов для переброски сил. Подобную роль ранее выполняло и Очеретино, которое быстро стало вражеским хабом после его захвата.

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Как противник меняет тактику

По информации из командования батальонов, российские войска проводят штурмовые действия хорошо обученными подразделениями. После проведения штурмов, обычно, на позициях закрепляются пехотные подразделения.

Они меньше применяют технику. Не знаю, считают ли ее, но точно берегут. Хотя и постоянно на ней перемещаются, то есть есть такой эффект присутствия на дальней линии,

– отметил боец.

Данные разведки свидетельствуют, что россияне применяют тактику переодевания, используя украинские знаки распознавания на своей форме. Таким образом они пытаются запутать украинских военных.

Оккупанты также часто осуществляют штурм малыми группами, обычно по 3 – 5 человек, что позволяет им действовать более незаметно и мобильно на передовой.

Недавно морские пехотинцы на Покровском направлении отбили штурм оккупантов. Удалось уничтожить 10 единиц бронетехники с помощью минных заграждений, артиллерии и FPV-дронов.

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