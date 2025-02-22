Також окупанти намагаються берегти свою техніку, тому штурми переважно відбуваються за участі 3 – 5 солдатів. Про це 24 Каналу розповів військовий 109 бригади ТрО Максим Чумак, зазначивши, що штурмують добре навчені підрозділи.

Не пропустіть Дрони накрили увесь виступ: у росіян величезні проблеми на Покровському напрямку

Селидове – військовий хаб ворога

Ситуація на Покровському напрямку залишається такою ж складною, як і раніше. Однак, за словами військового, можна відзначити певну стабілізацію на окремих ділянках. Становище дещо покращилося, але не можна сказати, що стало простішим. Російські війська постійно змінюють тактику, що ускладнює бойові дії.

Просування нашої армії не зупиняється, хоча й гальмується. Однією з причин є погодні умови, зокрема сніг, який випав на Донеччині. Це трохи ускладнює використання ворожих безпілотних апаратів та FPV-дронів.

Бої за Покровськ: дивіться на карті

Як зазначив Максим Чумак, Селидове можна вважати одним з російських хабів для перекидання сил. Подібну роль раніше виконувало й Очеретине, яке швидко стало ворожим хабом після його захоплення.

Дивіться також Росіяни видихнулись: як змінився характер бойових дій на Донбасі та Курщині

Як противник змінює тактику

За інформацією з командування батальйонів, російські війська проводять штурмові дії добре навченими підрозділами. Після проведення штурмів, зазвичай, на позиціях закріплюються піхотні підрозділи.

Вони менше застосовують техніку. Не знаю, чи рахують її, але точно бережуть. Хоча й постійно на ній переміщуються, тобто є такий ефект присутності на дальній лінії,

– зазначив боєць.

Дані розвідки свідчать, що росіяни застосовують тактику переодягання, використовуючи українські знаки розпізнавання на своїй формі. У такий спосіб вони намагаються заплутати українських військових.

Окупанти також часто здійснюють штурм малими групами, зазвичай по 3 – 5 осіб, що дозволяє їм діяти більш непомітно та мобільно на передовій.

Нещодавно морські піхотинці на Покровському напрямку відбили штурм окупантів. Вдалося знищити 10 одиниць бронетехніки за допомогою мінних загороджень, артилерії та FPV-дронів.

Зверніть увагу! Підтримайте збір на авто для бойових медиків 1 роти 107 батальйону 109 бригади ТрО.