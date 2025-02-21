Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что Луганская область действительно почти полностью оккупирована. Впрочем, в Донецкой области ситуация совсем другая, чем рассказывают захватчики.

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Покровское направление удалось стабилизировать

Сейчас под Покровском ситуация стабильная, врагу не удается зайти в город. Самые тяжелые бои идут по флангам, но украинские военные отбивают атаки россиян, продвижения оккупантов там уже нет.

Можно выделить несколько причин, почему ситуация стабилизировалась. Первая – россияне выдохлись, у них уже нет такого боевого духа, такого большого количества. В сводке Генерального штаба мы видим, что летом было 200 боевых столкновений в сутки, а сейчас максимум 100 – 120,

– рассказал Павел Нарожный.

Темп наступления россиян сильно упал. Также уменьшилось использование авиации. Свою роль могло сыграть назначение нового командующего на этом участке фронта. Михаил Драпатий – молодой генерал, но одновременно очень умный и авторитетный.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Что происходит на Курщине

Россияне заявили, что вернули почти всю часть Курской области, на которую зашли ВСУ. На самом деле, когда началась операция на территории России, Украина зашла очень глубоко в тыл врага. Тогда удалось взять в плен большое количество россиян, которые просто потеряли связь со своими подразделениями.

После того, как враг перебросил туда боеспособные подразделения, наши войска отступили. Но не потому, что враг сильно давил, а потому, что были более удобные позиции для обороны, прежде всего географические,

– подчеркнул военный эксперт.

ВСУ отступили так, чтобы использовать местность, на которой они воюют. Они заставляют россиян форсировать небольшие реки, проходить через поля, а во время этих продвижений их уничтожают.

Поэтому ситуация в Курской области пока стабильная. Там враг проводит огромное количество атак, сбрасывает примерно 30 – 40% всех управляемых авиационных бомб, но украинские подразделения продолжают держать оборону.