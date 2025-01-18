Нужно стабилизировать линию боевого соприкосновения, фронт, максимально нанести вред врагу, который еще имеет ресурсы, чтобы осуществлять боевые действия. Это 24 Каналу объяснил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Нужно стабилизировать фронт

Сергей Братчук отметил, что у россиян есть определенные продвижения ежедневно. Однако нет достижения врагом всех целей, которые он ставил перед собой. В частности, Луганская область, которая крайне важна для захватчиков, не оккупирована полностью. Под контролем Украины есть часть территории, которую защищают и от начала полномасштабного вторжения, и от 2014 года наши подразделения.

В Кремле постоянно заявляют, что полуостров Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это якобы "регионы России". Однако такими сообщениями страна-агрессор пытается перевести внимание международного сообщества. В частности, показать новой администрации президента США, что Россия там "навсегда", поэтому якобы не должно говориться об этих территориях.

Поэтому для нас сегодня главное – стабилизировать линию фронта, а потом уже говорить об освобождении наших территорий. Этих задач с нас никто не снимает. Но линия фронта стабилизирована, имеем накопление соответствующего ресурса – соответственно подготовленные войска для того, чтобы реагировать на ту основную компоненту 2025 года в наступательных действиях России,

– подчеркнул спикер.

Говорится о личном составе российской армии и авиации. Это два фактора, которые максимально влияют на поле боя. Поэтому для освобождения наших территорий должны быть соответствующие условия, которые будут созданы в любом случае.

"Но для этого нужно напрячься всему обществу. Потому что любые разговоры сегодня о так называемых переговорах, которых еще никто не начинал, которых нет, раскалывают общество, негативно влияют на людей, которые находятся в тылу, на часть войска. Эти разговоры надо прекратить", – подчеркнул Братчук.

Он добавил, что враг никуда не исчез. Он залез на территорию Донецкой области, поэтому там надо максимально остановить и уничтожить оккупантов, чтобы идти вперед.