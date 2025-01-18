За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Уничтожено еще 1340 оккупантов и десятки артсистем: потери врага на 18 января
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне один раз безрезультатно пытались продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.
На Лиманском направлении российская армия атаковала украинские позиции 13 раз и пыталась продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.
Россияне атакуют на Лиманском направлении: ситуация на карте
На Северском направлении украинские войска отбили вражескую атаку в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне совершили 26 атак на позиции наших войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.
Враг наносит атаки на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
Оккупанты атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте
На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 79 штурмовых действий россиян в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.
Россияне наносят штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Большой Новоселки и Константинополя.
На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки. Однако, получил отпор от украинских военных.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.
На Гуляйпольском направлении россияне не проводили активных боевых действий.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.