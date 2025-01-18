За минулу добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни один раз безрезультатно намагалися просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала українські позиції 13 разів та намагалася просунутись уперед поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.

Росіяни атакують на Лиманському напрямку: ситуація на карті

На Сіверському напрямку українські війська відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили 26 атак на позиції наших військ в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

Ворог завдає атак на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 19 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Окупанти атакують поблизу Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські захисники зупинили 79 штурмових дій росіян в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

Росіяни завдають штурмів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Великої Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутись в напрямку Новоданилівки. Однак, отримав відсіч від українських військових.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника.

На Гуляйпільському напрямку росіяни не проводили активних бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 16 атак загарбників.