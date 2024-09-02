На самом деле враг даже не подошел вплотную к Покровску. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также Жесткие бои, эвакуация местных и усиление военных: что происходит на Покровском направлении

"Донецкая область вся пылает. И Курщина, хотя оттуда сравнительно мало информации. Только о том, что войска продвигаются, пусть и медленнее. Но все равно та территория, которую заняли ВСУ за две недели, соизмерима тому, что Россия с дикими боями, бешеными разрушениями, многотысячными потерями сумела занять за почти год агрессивного наступления в Украине", – сказал он.

Враг не подошел вплотную к Покровску

Россия распространила не только в своих, а и в иностранных изданиях ряд материалов о якобы "потере Украиной" Покровска, Часового Яра и так далее. Иван Тимочко объяснил, что на самом деле это информационная кампания – один из любимых методов захватчиков.

Враг еще не подошел вплотную к Покровску. Россия всегда свои наступления сопровождает информационными кампаниями. Знаем, что и у иностранных изданий тоже есть свои политические влияния, договоренности,

– отметил он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ призвал украинцев очень внимательно относиться к любой информации, которая поступает из внешних источников. Стоит доверять официальным сообщениям украинского командования.