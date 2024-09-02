Насправді ворог навіть не підійшов впритул до Покровська. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Донеччина вся палає. І Курщина, хоча звідти порівняно мало інформації. Тільки про те, що війська просуваються, хай і повільніше. Але все одно та територія, яку зайняли ЗСУ за два тижні, співмірна тому, що Росія з дикими боями, шаленими руйнуваннями, багатотисячними втратами зуміла зайняти за майже рік агресивного наступу в Україні", – сказав він.

Ворог не підійшов впритул до Покровська

Росія поширила не тільки у своїх, а й в іноземних виданнях низку матеріалів про нібито "втрату Україною" Покровська, Часового Яру і так далі. Іван Тимочко пояснив, що насправді це інформаційна кампанія – один з улюблених методів загарбників.

Ворог ще не підійшов впритул до Покровська. Росія завжди свої наступи супроводжує інформаційними кампаніями. Знаємо, що і в іноземних видань теж є свої політичні впливи, домовленості,

– зазначив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ закликав українців дуже уважно ставитись до будь-якої інформації, яка надходить із зовнішніх джерел. Варто довіряти офіційним повідомленням українського командування.