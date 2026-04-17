Офицер НГУ назвал 3 причины, по которым россияне добровольно идут на фронт

Среди пленных российских военных все меньше тех, кто шел воевать против Украины за так называемую "идею". В основном оккупанты добровольно шли на фронт по трем причинам.

Говорится о выходе из тюрьмы, закрытии кредитов и обычном заработке. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 каналу, что в основном это россияне, которые имели кредиты.

"Крайние полтора года идейных я точно не встречал. Все они имели три причины. Первое – это выйти из "зоны". Второе – закрыть кредиты. Третье – заработать. Пленные, с которыми я имел возможность общаться – это те, которые имели кредиты. То есть 100% россиян, с которыми я общался, имели кредиты", – сказал он.

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал об изменениях тактики оккупантов. Сейчас россияне используют тактику инфильтрации, которая остается актуальной с лета 2025 года. Однако с появлением зеленых насаждений действия врага могут измениться, их будет сложнее отслеживать. Это могут быть либо классические пехотные штурмы или штурмы на мотоциклах.

Как оккупантов бросают на штурмы?

Андрей Отченаш отметил, что все захватчики имеют низкий интеллектуальный уровень. Российская армия пока держится на страхе. Личному составу приказывают идти на штурмы, в случае отказа – наказывают.

Огромное количество россиян рассказывает о практике обнуления в их подразделениях. Это когда отказников просто расстреливают на месте или забрасывают в яму. Без еды он может сидеть там неделю, две, три. А после того его выпускают на штурмовые действия,

– объяснил офицер.

Он вспомнил, что в 2024 году была ситуация в населенном пункте Маяки. Враг штурмовал позиции украинских бойцов. На технике, которая тогда ехала, видели привязанного российского солдата.

