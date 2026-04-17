Мовиться про вихід з в'язниці, закриття кредитів та звичайний заробіток. Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що здебільшого це росіяни, які мали кредити.

Дивіться також Масованих атак у рази побільшає: чи довго це триватиме та яка основна ціль Росії

"Крайні півтора року ідейних я точно не зустрічав. Усі вони мали три причини. Перше – це вийти з "зони". Друге – закрити кредити. Третє – заробити. Полонені, з якими я мав можливість спілкуватися – це ті, які мали кредити. Тобто 100% росіян, з якими я спілкувався, мали кредити", – сказав він.

Зверніть увагу! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів про зміни тактики окупантів. Зараз росіяни використовують тактику інфільтрації, яка залишається актуальною з літа 2025 року. Однак з появою зелених насаджень дії ворога можуть змінитися, їх буде складніше відстежувати. Це можуть бути або класичні піхотні штурми або штурми на мотоциклах.

Як окупантів кидають на штурми?

Андрій Отченаш зазначив, що усі загарбники мають низький інтелектуальний рівень. Російська армія наразі тримається на страху. Особовому складу наказують йти на штурми, у разі відмови – карають.

Величезна кількість росіян розповідає про практику обнулення в їхніх підрозділах. Це коли відмовників просто розстрілюють на місці або закидають в яму. Без їжі він може сидіти там тиждень, два, три. А після того його випускають на штурмові дії,

– пояснив офіцер.

Він пригадав, що у 2024 році була ситуація у населеному пункті Маяки. Ворог штурмував позиції українських бійців. На техніці, яка тоді їхала, бачили прив'язаного російського солдата.

Що відбувається на фронті?