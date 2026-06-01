Без зазрения совести: кадры работы профессионального снайпера "Азиата", который уничтожает оккупантов

До февраля 2022 года профессиональный снайпер с позывным "Азиат" получил высшее образование, работал менеджером, путешествовал по миру и не планировал присоединяться к войску. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он находился за границей.

Военный заметил 24 Каналу, что решил вернуться в свое родное Запорожье, куда ехал более 2 суток. Он поделился деталями своей работы.

"Я вернулся где-то на 10-й день. Я очень тяжело добирался до Запорожья. Это был поезд из Польши. Позже – маршрутки, бла-бла кары. Более двух суток я доезжал до своего города, почти не спал", – вспомнил он.

Как "Азиат" уничтожает врага?

"Азиат" описал свои первые ощущения от поражения врага. По его словам, сначала это непонимание, но когда попал – удовольствие. Реальность снайпера – это не только выстрелы, но и километры пешком с тяжелым снаряжением. Иногда на нуле, где смерть ходит рядом, случаются истории, которые трудно представить в гражданской жизни.

Зашел (побратим – 24 Канал) на посадке. Когда мы проходили мимо той позиции, я видел, что она пустая. Мы ходили туда-сюда и думали, что там никого нет, а он там сидел 6 дней. Позже он вышел и попросил папиросы, потому что ему ничего не сбрасывали. Только воду, банку тушонки и батарейки. Мы ходили на расстоянии 10 метров, а он там уже сидел. Посмеялись, потому что без юмора нечего делать на войне,

– рассказал он.

Работа профессионального снайпера / Скриншоты из видео

Но война в 2026 году уже не такая, как в начале полномасштабного вторжения. Сегодня дроны почти уничтожили классический снайпинг, заставляя элитных стрелков или менять профессию, или адаптироваться к невозможному.

Сейчас "рулят" дроны. Той безопасной дистанции уже не осталось. Маскировка вообще изменилась. Раньше ты скрывал свой силуэт спереди, а сейчас это надо сделать сверху, сбоку, сзади. Потому что летают дроны с тепловизорами, и ты не можешь спрятаться,

– объяснил снайпер.

По его словам, на фронте крайне не хватает личного состава. Несмотря на усталость и потерю друзей "Азиат" не жалеет о своем выборе. По его словам, для него война уже завершилась внутренней победой. Он знает, за что продолжает бороться.

Главную войну в своей жизни я уже выиграл. Я здесь, пришел и сделал то, что хотел. Мне не стыдно. Моим родным не стыдно за меня. Будут говорить, что "Азиат" сделал для своей Родины, близких, народа, что был хороший парень,

– подчеркнул военный.

