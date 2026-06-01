Військовий зауважив 24 Каналу, що вирішив повернутися до свого рідного Запоріжжя, куди їхав понад 2 доби. Він поділився деталями своєї роботи.

"Я повернувся десь на 10-й день. Я дуже важко діставався до Запоріжжя. Це був потяг з Польщі. Пізніше – маршрутки, бла-бла кари. Понад дві доби я доїжджав до свого міста, майже не спав", – пригадав він.

Як "Азіат" знищує ворога?

"Азіат" описав свої перші відчуття від ураження ворога. За його словами, спочатку це нерозуміння, але коли влучив – задоволення. Реальність снайпера – це не лише постріли, а й кілометри пішки з важким спорядженням. Інколи на нулі, де смерть ходить поруч, трапляються історії, які важко уявити у цивільному житті.

Зайшов (побратим – 24 Канал) на посадці. Коли ми проходили повз ту позицію, я бачив, що вона пуста. Ми ходили туди-сюди та думали, що там нікого нема, а він там сидів 6 днів. Пізніше він вийшов і попросив папіроси, бо йому нічого не скидали. Лише воду, банку тушкованки і батарейки. Ми ходили на відстані 10 метрів, а він там вже сидів. Посміялися, бо без гумору нема що робити на війні,

– розповів він.

Робота професійного снайпера / Скриншоти з відео

Але війна у 2026 році вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні дрони майже знищили класичний снайпінг, змушуючи елітних стрільців або змінювати фах, або адаптуватися до неможливого.

Зараз "рулять" дрони. Тієї безпечної дистанції вже не залишилося. Маскування взагалі змінилося. Раніше ти приховував свій силует спереду, а зараз це треба зробити зверху, збоку, ззаду. Бо літають дрони з тепловізорами, і ти не можеш сховатися,

– пояснив снайпер.

За його словами, на фронті вкрай бракує особового складу. Попри втому та втрату друзів "Азіат" не шкодує про свій вибір. За його словами, для нього війна вже завершилась внутрішньою перемогою. Він знає, за що продовжує боротися.

Головну війну у своєму житті я вже виграв. Я тут, прийшов та зробив те, що хотів. Мені не соромно. Моїм рідним не соромно за мене. Будуть казати, що "Азіат" зробив для своєї Батьківщини, близьких, народу, що був гарний хлоп,

– наголосив військовий.

Нагадаємо, що підрозділ СБУ "Альфа" повністю паралізує логістику окупантів. Лише за останній тиждень оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожої техніки. Основний акцент роботи спрямований на знищення транспортної інфраструктури, яка забезпечує постачання боєприпасів, пального та техніки росіянам.