Ситуация в пользу Украины, – Арестович рассказал, что происходит на Херсонщине

Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами, в частности, на Херсонщине. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в области.

Чиновник отметил, что перспектива в направлении Херсона – сложная. Об этом он рассказал во время эфира на ютюб-канале "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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Ситуация в Херсонском направлении в пользу украинских защитников

По словам Арестовича, все перспективы в Херсонской области зависят от наличия тяжелого оружия.

Мы там немного продвигаемся, они немного пытаются противодействовать. Но в целом там ситуация в нашу пользу – 55 на 45,

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что на продвижение в этом направлении влияет география, ведь Днепр нужно как-то форсировать.

"Это не просто, потому что там Антоновский мост заминирован. Он будет взорван россиянами при попытке наступления. Ну а Каховка... Там дамба, там легче – дамбу так просто не подорвешь. Есть разные нюансы", – отметил Арестович.

По его словам, сейчас идет борьба, чтобы устранить "правобережную выпуклость" в сторону Николаева. Там русские войска крепко стоят в обороне. Иногда оккупанты пытаются двигаться, однако 19 апреля во время последнего движения врагов бойцы ВСУ их в очередной раз разгромили.

"Наши также пытаются двигаться – иногда успешно, иногда не очень. Тяжелая волокита" – добавил Арестович.

Советник главы ОП подытожил, что в том направлении очень тяжелая местность, ведь все "порезано" каналами, которые действуют, как противотанковые рвы, поэтому их так просто не пройдешь.

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