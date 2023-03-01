Таким образом хотят повысить боевую слаженность. Об этом 24 Канала сказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик.

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Возможен силовой сценарий

Как отмечает журналист, официальный Кишинев ежегодно объявляет о том, что настроен на дипломатическое разрешение приднестровского конфликта. В то же время, он призывает Россию вывести свои войска с территории Украины.

"Более того, после того, как российская армия в Приднестровье стала сослуживицей армии-агрессора, Молдова продолжила на этом настаивать. Но пока дело не сдвигается с мертвой точки", – отметил Тхорик.

Вероятно, и приднестровскую, и русскую армии готовят к развитию событий не мирным путем. Впрочем, это армия, добавляет журналист, профессиональные военные обязаны быть боеспособными, как и в любой стране мира. "Кстати, в Молдове не очень боеспособная армия, ведь в стране нет ни одного танка", – подчеркнул он.

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