Главная задача россиян – обрезать коммуникации, которые снабжают наш гарнизон. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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ВСУ держат позиции

Как отмечает военный эксперт, захватчики пытаются обойти с юга, но уперлись в нашу группировку во Временном Яру. У ВСУ там довольно неплохие позиции – хорошие многоэтажки, артиллерия работает, надлежащий обзор. Россиянам приходится с поля подходить к трассе Константиновка – Бахмут.

С севера русская армия подошла буквально к городу. Ее остановили на определенных рубежах.

Пока линиям снабжения ничего не угрожает. Бахмутский гарнизон держится, укрепрайон стоит,

– утверждает Свитан.

Там в основном работает ЧВК "Вагнер". Врага остановили артиллерийским огнем, определенными контратаками.

"Наши командиры либо усилят сопротивление на рубежах, где остановили россиян, либо отрежут эти щупальца. Пытаясь выйти на наши трассы, они сами заходят в полуокружение. Мы можем просто ударить с флангов. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен", – считает полковник ВСУ в запасе.

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Какая тактика оккупантов

По словам Свитана, где можно наступать с помощью техники – россияне это делают. Однако у нас почти все заминировано, потери врага в районе Угледара это отчетливо демонстрируют. В местах, где техника становится целью на старте, они используют живую силу.

В районе Бахмута используют малые тактические группы (10 – 15 человек), обязательно 81-й миномет. В жилой застройке у них есть преимущества даже перед нашей артиллерией. Они могут двигаться довольно скрыто, их сложно останавливать,

– заметил летчик-инструктор.

Впрочем, добавляет он, наши специалисты работают. Есть определенные системы защиты, рубежи перехвата таких групп и возможности для уничтожения в зависимости от дислокации.

Последние потери врага