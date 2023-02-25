Головне завдання росіян – обрізати комунікації, які постачають наш гарнізон. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

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ЗСУ тримають позиції

Як зауважує військовий експерт, загарбники намагаються обійти з півдня, але вперлися в наше угрупування в Часовому Ярі. У ЗСУ там доволі непогані позиції – гарні багатоповерхівки, артилерія працює, належний огляд. Росіянам доводиться з поля підходити до траси Костянтинівка – Бахмут.

З півночі російська армія підійшла буквально до міста. Її зупинили на певних рубежах.

Поки лініям постачання нічого не загрожує. Бахмутський гарнізон тримається, укріпрайон стоїть,

– стверджує Світан.

Там здебільшого працює ПВК "Вагнер". Ворога зупинили артилерійським вогнем, певними контратаками.

"Наші командири або посилять спротив на рубежах, де зупинили росіян, або відріжуть ці щупальця. Намагаючись вийти на наші траси, вони самі заходять у напівоточення. Ми можемо просто вдарити з флангів. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішене", – вважає полковник ЗСУ у запасі.

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Яка тактика окупантів

За словами Світана, де можна наступати за допомогою техніки – росіяни це роблять. Проте в нас майже все заміновано, втрати ворога в районі Вугледара це чітко демонструють. У місцях, де техніка стає ціллю на старті, вони використовують живу силу.

В районі Бахмута використовують малі тактичні групи (10 – 15 людей), обов'язково 81-й міномет. У житловій забудові вони мають переваги навіть перед нашою артилерією. Вони можуть рухатися досить приховано, їх складно зупиняти,

– зауважив льотчик-інструктор.

Втім, додає він, наші спеціалісти працюють. Є певні системи захисту, рубежі перехоплення таких груп й можливості для знищення залежно від дислокації.

Останні втрати ворога