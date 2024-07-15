Об этом 24 Каналу сказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. Он также рассказал, как разворачиваются события вокруг нашего Часового Яра.

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Потери у россиян огромные

Россияне уничтожают Часов Яр в ноль, но все их атаки стоят огромного количества жертв, которые абсолютно нерациональные с тем, что хочет получить Кремль.

Авдеевка, которую, к сожалению, уничтожил противник, усеяна трупами россиян. То же самое сейчас происходит в Часовом Яру,

– отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж".

Морально-психологическое состояние российских солдат крайне низкое, ведь они понимают, что все их штурмы, или наступательные операции, идут по одному плану, а это десятки тысяч погибших.

"Мы помним, что только под Бахмутом было убито примерно 20 тысяч вагнеровцев, во время наступления на Авдеевку российская армия потеряла 17 тысяч военнослужащих", – отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж".

Обратите внимание! Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 560 тысяч бойцов.

В чем сейчас больше всего нуждаются ВСУ

На линии, где оборону держит бригада "Рубеж" горячая ситуация. Несмотря на постоянные штурмы, украинские бойцы и пилоты уничтожают логистику противника, что очень не нравится оккупантам.

Уничтожаем врага каждый день. В зоне ответственности бригады "Рубеж", фронт держится достаточно крепко, несмотря на то, что нам крайне необходимо пополнение и личный состав,

– сказал Отченаш.

По его словам, сейчас это одна из самых необходимых потребностей, которые имеют Вооруженные Силы Украины.