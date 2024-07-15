Про це 24 Каналу сказав командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. Він також розповів, як розгортаються події довкола нашого Часового Яру.

До теми Ворог зазнає величезних втрат: які проблеми виникають у росіян поблизу Часового Яру

Втрати у росіян шалені

Росіяни знищують Часів Яр в нуль, але всі їхні атаки вартують величезної кількості жертв, яка абсолютно нераціональна з тим, що хоче отримати Кремль.

Авдіївка, яку, на жаль, знищив противник, всіяна трупами росіян. Теж саме зараз відбувається у Часовому Яру,

– зазначив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж".

Морально-психологічний стан російських солдатів вкрай низький, адже вони розуміють, що всі їхні штурми, чи наступальні операції, йдуть за одним планом, а це десятки тисяч загиблих.

"Ми пам'ятаємо, що тільки під Бахмутом було вбито приблизно 20 тисяч вагнерівців, під час наступу на Авдіївку російська армія втратила 17 тисяч військовослужбовців", – зазначив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж".

Зверніть уваги! Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 560 тисяч бійців.

Чого зараз найбільше потребують ЗСУ

На лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж" гаряча ситуація. Попри постійні штурми, українські бійці та пілоти знищують логістику противника, що дуже не подобається окупантам.

Знищуємо ворога кожного дня. У зоні відповідальності бригади "Рубіж", фронт тримається достатньо міцно, попри те, що нам вкрай необхідне поповнення та особовий склад,

– мовив Отченаш.

За його словами, зараз це одна з найнеобхідніших потреб, які мають Збройні Сили України.