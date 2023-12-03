Марьинка давно была разделена на два рубежа, которые удерживали наши военные. Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военных аналитик Роман Свитан, добавив, что она является пригородом оккупированного Донецка.

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Кто удерживает Марьинку

Когда-то в 2014 году линия разграничения проходила с востока между Марьинкой и Александровкой. По сути этот рубеж обороны и называли восточным. На протяжении нескольких лет россияне его проходили. Тогда мы перешли на западный рубеж, который сейчас удерживаем.

Военные по-другому видят карту местности. Сейчас мы находимся на западном рубеже, но это все равно часть Марьинки. Так же как мы удерживаем район Бахмута, то есть рубеж, хотя по населенному пункту, который в низине, ходят россияне,

– сказал Роман Свитан.

В самом городе уже просто не за что зацепиться. Оккупанты не смогут пройти рубеж, который удерживают украинские военные. Более того, это только первая линия обороны, а за нее идет вторая – в Курахово. Именно она является основным рубежом обороны.

"Пока Кураховский гарнизон удерживает Марьинский, идет поддержка с тыла. Россиянам нужно еще много работать, чтобы разрушить Марьинский рубеж. А дальше еще две высоты, которые также поддерживают город, поэтому россиянам там ничего не светит. Пробиться на запад практически невозможно", – подытожил военных аналитик.

https://www.youtube.com/watch?v=qm4aCa9NQFo

Как россияне уничтожили Марьинку