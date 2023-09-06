Уже несколько месяцев в новостях сообщают, что на Марьинском направлении продолжаются бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что за этими словами стоит ежедневная работа военных.

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Враг стер Марьинку

Анна Маляр также рассказала, что враг все время пытается атаковать украинскую линию обороны и поэтому постоянно обстреливает населенный пункт. По словам Маляр, там теперь только "развалины и остатки фундаментов".

В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях,

– написала заместитель главы Минобороны.

Она также отметила, что именно в Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, поэтому просто стирает с лица Земли.

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