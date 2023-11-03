В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, настолько активным в ближайшее время может быть этот участок фронта и какие планы у оккупантов.
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Ожесточенные бои
На Волновахском направлении у россиян сейчас стоит задача зайти в тыл Марьинской группировки. Оккупанты не могут выдавить украинские войска за Марьинку и отодвинуть линию фронта от Донецка.
Марьинку удерживает Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически можно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон,
– сказал Свитан.
Несколько дней на Угледарском направлении ведутся серьезные артиллерийские дуэли. На этом направлении россияне в последнее время активно применяют 152-мм снаряды и ракеты к "Градам". Вероятно, в Россию поступили либо китайские, либо северокорейские боеприпасы.
Российские захватчики пытаются двигаться из-под Угледара в сторону Курахово. Однако украинские войска в контрбатарейной борьбе останавливают это наступление, нанося удары вплоть до Волновахи.
"В районе Волновахи собирался один из находящихся в этом районе военных штабов России. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волновахе ВСУ нанесли серьезный удар", – отметил военный эксперт.
В настоящее время наступательные действия россиян приостановлены, но они будут однозначно продолжаться. Как только оккупанты переформируются, получат новую порцию боеприпасов, то будут двигаться дальше.
Какая цель российского наступления на Угледарском направлении: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Британская разведка сообщила, что на Юге наступление ВСУ остается относительно статическим между двумя основными линиями оборонных позиций России. А у Авдеевки "широкомасштабный российское наступление провалился на крепкой украинской обороне".
- Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш сказал, что оккупанты поставили новую цель на Авдеевском направлении – захватить Авдеевский коксохимический завод
- В настоящее время возле Авдеевки фиксируется частичное уменьшение количества боевых столкновений. Впрочем, не нужно недооценивать врага.