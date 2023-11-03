В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, настільки активною найближчим часом може бути ця ділянка фронту та які плани в окупантів.
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Запеклі бої
На Волноваському напрямку в росіян зараз стоїть завдання зайти в тил Мар'їнського угруповання. Окупанти не можуть видавити українські війська за Мар'їнку й відсунути лінію фронту від Донецька.
Мар'їнку утримує Курахівський гарнізон. Зараз в Курахове технічно можливо зайти тільки з півдня, тобто з боку Вугледара. Курахове підтримує і Мар'їнський, і Вугледарський гарнізон,
– мовив Світан.
Декілька днів на Вугледарському напрямку ведуться серйозні артилерійські дуелі. На цьому напрямку росіяни останнім часом активно застосовують 152-мм снаряди та ракети до "Градів". Ймовірно, до Росії надійшли або китайські, або північнокорейські боєприпаси.
Російські загарбники намагаються рухатися з-під Вугледара в бік Курахового. Однак українські війська в контрбатарейній боротьбі зупиняють цей наступ, завдаючи ударів аж до Волновахи.
"У районі Волновахи збирався один з військових штабів Росії, які перебувають у цьому районі. Були передані координати ворожого штабу й по Волновасі ЗСУ завдали серйозного удару", – зазначив військовий експерт.
Наразі наступальні дії росіян призупинено, але вони однозначно продовжуватимуться. Як тільки окупанти переформуються, отримають нову порцію боєприпасів, то рухатимуться далі.
Яка мета російського наступу на Вугледарському напрямку: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Британська розвідка повідомила, що на Півдні наступ ЗСУ залишається відносно статичним між двома основними лініями оборонних позицій Росії. А біля Авдіївки "широкомасштабний російський наступ провалився на міцній українській обороні".
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш сказав, що окупанти поставили нову ціль на Авдіївському напрямку – захопити Авдіївський коксохімічний завод.
- Наразі біля Авдіївки фіксується часткове зменшення кількості бойових зіткнень. Втім, не треба недооцінювати ворога.