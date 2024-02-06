Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что при этом Путина до сих пор продолжает поддерживать определенная часть населения.

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Сейчас Путина поддерживает две группы людей: те, кто имеет выгоду от войны и те, на кого повлияла российская пропаганда. По его мнению, все же уровень поддержки Путина среди населения падает.

Жизнь в России становится все хуже

Как отметил Гудков, Россия вливает огромные деньги в войну против Украины. На другие сферы средств выделяют значительно меньше. Поэтому и участились сообщения о различных проблемах с инфраструктурой. В российских населенных пунктах часто исчезает свет, трескают трубы и тому подобное.

Непроизводственные расходы гигантским образом выросли. Они направлены не на улучшение жизни и не предотвращение аварий. Многое идет на войну. Когда этой зимой трескали трубы и останавливались котельные, то это не только из-за сильного мороза. Но и из-за старого оборудования и отсутствия вливания средств. Коррупция тоже бьет по России. Ситуация для населения становится все хуже,

– сказал Гудков.

Стоит также отметить катастрофическую ситуацию в гражданской авиации. Там существенно участились различные инциденты с самолетами.

Ситуация в России: кратко