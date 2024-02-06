Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що при цьому Путіна досі продовжує підтримувати певна частка населення.

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Зараз Путіна підтримує дві групи людей: ті, хто має вигоду від війни та ті, на кого вплинула російська пропаганда. На його думку, все ж таки рівень підтримки Путіна серед населення падає.

Життя в Росії стає все гіршим

Як наголосив Гудков, Росія вливає величезні гроші у війну проти України. На інші сфери коштів виділяють значно менше. Тому й почастішали повідомлення про різні проблеми з інфраструктурою. В російських населених пунктах часто зникає світло, тріскають труби тощо.

Невиробничі видатки гігантським чином виросли. Вони направленні не на покращення життя і не запобігання аварій. Багато чого йде на війну. Коли цією зимою тріскали труби та зупинялися котельні, то це не лише через сильний мороз. Але й через старе обладнання та відсутність вливання коштів. Корупція теж б'є по Росії. Ситуація для населення стає все гіршою,

– сказав Гудков.

Варто також відзначити катастрофічну ситуацію в цивільній авіації. Там суттєво почастішали різні інциденти з літаками.

Ситуація в Росії: коротко