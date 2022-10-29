Готовятся к жизни после Путина, – российский оппозиционер объяснил роль Пригожина и Кадырова

В последние месяцы главарь Чечни Рамзан Кадыров и куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активизировались в медийном пространстве. Они сейчас готовятся к жизни после Путина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В последнее время оба активно критикуют минобороны России и отдельных офицеров. По его словам, очевидно, что Путин разрешил обоим критиковать военных за неудачи в войне против Украины.

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Яковенко напомнил, что российский Генштаб был против войны в Украине, осознавая свои силы. Об этом свидетельствуют, в частности, заявления нескольких бывших высокопоставленных офицеров, убеждавших, что нельзя воевать против всего мира.

Путин сломал все через колено. Военные пошли воевать, но ничего не вышло. Результат – поражение, а у Путина уже помои на голове. Теперь для него виноваты генералы. А нападение от Пригожина и Кадырова санкционировано Путиным,

– отметил Яковенко.

Они готовятся к жизни после Путина

По мнению Яковенко, Кадыров и Пригожин не готовятся к высоким федеральным должностям. Ведь многие представители спецслужб и военных их не выносят. Поэтому они сейчас собирают собственную армию, "повышают" капитализацию и попытаются отвоевать кусочек политического поля после конца Путина.

Оба понимают, что все идет к поражению в войне против Украины. И сейчас они готовятся к самостоятельному плаванию в постпутинской России.

Думаю, что и тот, и другой готовятся к жизни после Путина. Они понимают, к чему все идет. Это поражение, которое будет означать серьезную трещину в вертикали. Не исключено, что вертикаль рухнет. А кто будет на вершине – разобьется. Они готовятся к самостоятельному плаванию,

– подчеркнул Яковенко.

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Добавим, пока Пригожин и Кадыров пытаются получить больше политического влияния в России, украинские военные продолжают методически истреблять оккупантов. За предыдущие сутки, 28 октября, ВСУ отправили на "концерт к Кобзону" еще 550 оккупантов. В целом военные уже ликвидировали 70 250 захватчиков.

Кроме того, ВСУ уничтожили 2 659 вражеских танков, 5 401 боевую бронированную машину, 1 708 артиллерийских систем, 380 реактивных систем залпового огня, 195 средств ПВО, 273 самолета, 252 вертолета. Больше статистики смотрите по ссылке.