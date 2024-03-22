Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что Путин совершил стратегическую ошибку 24 февраля 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. Это все приведет к поражению и распаду России или к еще худшей эскалации.

Смотрите также Самый большой избирательный обман, но не для Китая: что западные СМИ пишут о "победе" Путина

Путин – самоубийца

Как отметил Жирнов, еще в 1985 году управление кадров внешней разведки назвало его эмоциональным и нерациональным человеком. Он под влиянием эмоций способен принять нерациональное решение, которое будет опасным для него и службы. Тогда его не взяли на работу.

Сейчас Путин является во главе ядерной державы. И он постепенно ведет ее к распаду.

Все, что последние 10 лет Путин делает, не имеет никакого смысла. Путин идет к своему концу и к концу своего режима и распаду России. Можно ожидать чего угодно дальше. На фронте идут тупые попытки наступления. Россия уже 5 месяц каждый день теряет около 1000 человек. За 5 месяцев – это 150 тысяч убитыми и ранеными,

– сказал Жирнов.

Хуже всего, что окружение продолжает верить Путину. Они не осознают, что те миллиарды, которые они украли, могут вместе с Путиным превратиться в ядерный пепел. Он уничтожит их вместе с собой.

Ситуация в России: кратко