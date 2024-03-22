Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что Путин совершил стратегическую ошибку 24 февраля 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. Это все приведет к поражению и распаду России или к еще худшей эскалации.
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Путин – самоубийца
Как отметил Жирнов, еще в 1985 году управление кадров внешней разведки назвало его эмоциональным и нерациональным человеком. Он под влиянием эмоций способен принять нерациональное решение, которое будет опасным для него и службы. Тогда его не взяли на работу.
Сейчас Путин является во главе ядерной державы. И он постепенно ведет ее к распаду.
Все, что последние 10 лет Путин делает, не имеет никакого смысла. Путин идет к своему концу и к концу своего режима и распаду России. Можно ожидать чего угодно дальше. На фронте идут тупые попытки наступления. Россия уже 5 месяц каждый день теряет около 1000 человек. За 5 месяцев – это 150 тысяч убитыми и ранеными,
– сказал Жирнов.
Хуже всего, что окружение продолжает верить Путину. Они не осознают, что те миллиарды, которые они украли, могут вместе с Путиным превратиться в ядерный пепел. Он уничтожит их вместе с собой.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 434 тысячи личного состава. Также украинские военные уничтожили 6840 танков, 13111 боевых бронированных машин, 10775 артиллерийских систем, 1018 РСЗО, 723 средства ПВО и тому подобное.
- Украина усиливает удары по территории России. В течение последних недель там неоднократно горело на различных нефтеперерабатывающих заводах.
- Ночью 20 марта в российском Энгельсе раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, где базируется стратегическая авиация оккупантов.