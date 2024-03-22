Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін здійснив стратегічну помилку 24 лютого 2022 року, коли почав повномасштабну війну проти України. Це все приведе до поразки та розпаду Росії або до ще гіршої ескалації.

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Путін – самогубець

Як наголосив Жирнов, ще у 1985 році управління кадрів зовнішньої розвідки назвало його емоційною та нераціональною людиною. Він під впливом емоцій здатний ухвалити нераціональне рішення, яке буде небезпечним для нього та служби. Тоді його не взяли на роботу.

Зараз Путін є на чолі ядерної держави. І він поступово веде її до розпаду.

Все, що останні 10 років Путін робить, не має жодного сенсу. Путін іде до свого кінця та кінця свого режиму і розпаду Росії. Можна очікувати чого завгодно далі. На фронті йдуть тупі спроби наступу. Росія вже 5 місяць кожного дня втрачає близько 1000 людей. За 5 місяців – це 150 тисяч вбитими та пораненими,

– сказав Жирнов.

Найгірше, що оточення продовжує вірити Путіну. Вони не усвідомлюють, що ті мільярди, які вони вкрали, можуть разом з Путіним перетворитися на ядерний попіл. Він знищить їх разом з собою.

Ситуація в Росії: коротко