Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських загарбників. Також наші герої знищили десятки техніки агресора.

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Втрати Росії на ранок 22 березня

Особового складу – близько 434 710 (+870),

танків – 6840 (+8),

бойових броньованих машин – 13 111 (+37),

артилерійських систем – 10775 (+35),

РСЗВ – 1018 (+0),

засобів ППО – 723 (+2),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),

крилатих ракет – 1953 (+31),

кораблів /катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 287 (+45),

спеціальної техніки – 1749 (+8).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що напередодні бійці ССО знищили укріплений спостережний пункт окупантів на Авдіївському напрямку. Кадри потужної роботи наших воїнів – за посиланням.