Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських загарбників. Також наші герої знищили десятки техніки агресора.
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Втрати Росії на ранок 22 березня
- Особового складу – близько 434 710 (+870),
- танків – 6840 (+8),
- бойових броньованих машин – 13 111 (+37),
- артилерійських систем – 10775 (+35),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- засобів ППО – 723 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),
- крилатих ракет – 1953 (+31),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 287 (+45),
- спеціальної техніки – 1749 (+8).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зауважимо, що напередодні бійці ССО знищили укріплений спостережний пункт окупантів на Авдіївському напрямку. Кадри потужної роботи наших воїнів – за посиланням.