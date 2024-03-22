Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 890 российских захватчиков. Также наши герои уничтожили десятки техники агрессора.

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Потери России на утро 22 марта

Личного состава – около 434 710 (+870),

танков – 6840 (+8),

боевых бронированных машин – 13 111 (+37),

артиллерийских систем – 10775 (+35),

РСЗО – 1018 (+0),

средств ПВО – 723 (+2),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),

крылатых ракет – 1953 (+31),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 287 (+45),

специальной техники – 1749 (+8).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что накануне бойцы ССО уничтожили укрепленный наблюдательный пункт оккупантов на Авдеевском направлении. Кадры мощной работы наших воинов – по ссылке.