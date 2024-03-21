Об этом сегодня, 21 марта, сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его словам, потери врага пополнили офицеры российской армии.
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"Партия" ликвидированных оккупантов
По словам полковника, Силы обороны "успешно демобилизовали" пятерых командиров и еще трех офицеров, среди них подполковник, а также командиры рот. Один из них участвовал в штурме Мариуполя.
Демобилизованы такие офицеры российской армии:
- заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Вадим Слюсар;
- подполковник Дмитрий Востров;
- командир артдивизиона ДШБ майор Эдгар Панкратов;
- командир роты спецназа старший лейтенант Никита Семочкин;
- командир роты старший лейтенант Николай Попов;
- лейтенант Максим Фролов;
- командир зенитно-ракетного взвода майор Олег Гринев;
- командир штурмового взвода младший лейтенант Руслан Умматов;
- лейтенант Игорь Петренко.
Партия ликвидированных в Украине оккупантов / Коллаж тг-канал "Штирлиц"
Полковник ВСУ Анатолий Штефан не уточнил, при каких обстоятельствах были ликвидированы российские оккупанты.
Участвовал в захвате Мариуполля
К слову, в российских СМИ публиковали информацию о ликвидации Никиты Семочкина. Отмечалось, что он уроженец Ельска, с позывным "Берн" и участвовал в захвате Мариуполя, а перед этим служил срочником в псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая ппричастна к расстрелу мирных жителей в Буче Киевской области и пыткам над украинскими военнопленными.
При этом росСМИ тоже не пишут, как именно погиб оккупант.