Об этом сегодня, 21 марта, сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его словам, потери врага пополнили офицеры российской армии.

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"Партия" ликвидированных оккупантов

По словам полковника, Силы обороны "успешно демобилизовали" пятерых командиров и еще трех офицеров, среди них подполковник, а также командиры рот. Один из них участвовал в штурме Мариуполя.

Демобилизованы такие офицеры российской армии:

  1. заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Вадим Слюсар;
  2. подполковник Дмитрий Востров;
  3. командир артдивизиона ДШБ майор Эдгар Панкратов;
  4. командир роты спецназа старший лейтенант Никита Семочкин;
  5. командир роты старший лейтенант Николай Попов;
  6. лейтенант Максим Фролов;
  7. командир зенитно-ракетного взвода майор Олег Гринев;
  8. командир штурмового взвода младший лейтенант Руслан Умматов;
  9. лейтенант Игорь Петренко.


Партия ликвидированных в Украине оккупантов / Коллаж тг-канал "Штирлиц"

Полковник ВСУ Анатолий Штефан не уточнил, при каких обстоятельствах были ликвидированы российские оккупанты.

Участвовал в захвате Мариуполля

К слову, в российских СМИ публиковали информацию о ликвидации Никиты Семочкина. Отмечалось, что он уроженец Ельска, с позывным "Берн" и участвовал в захвате Мариуполя, а перед этим служил срочником в псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая ппричастна к расстрелу мирных жителей в Буче Киевской области и пыткам над украинскими военнопленными.

При этом росСМИ тоже не пишут, как именно погиб оккупант.