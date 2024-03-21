Про це сьогодні, 21 березня, повідомив полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. За його словами, втрати ворога поповнили офіцери російської армії.
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"Партія" ліквідованих окупантів
За словами полковника, Сили оборони "успішно демобілізували" п'ятьох командирів і ще трьох офіцерів, серед них підполковник, а також командири рот. Один з них брав участь у штурмі Маріуполя.
Демобілізовано таких офіцерів російської армії:
- заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Вадим Слюсар;
- підполковник Дмитро Востров;
- командир артдивізіону ДШБ майор Едгар Панкратов;
- командир роти спецпризначенців старший лейтенант Микита Сьомочкін;
- командир роти старший лейтенант Микола Попов;
- лейтенант Максим Фролов;
- командир зенітно-ракетного взводу майор Олег Гриньов;
- командир штурмового взводу молодший лейтенант Руслан Умматов;
- лейтенант Ігор Петренко.
Партія ліквідованих в Україні окупантів / Колаж тг-канал "Штірліц"
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан не уточнив, за яких обставин було ліквідовано російських окупантів.
Брав участь у захопленні Маріуполля
До слова, у російських ЗМІ публікували інформацію щодо ліквідації Микити Сьомочкіна. Зазначалось, що він уродженець Єльська, з позивним "Берн" і брав участь у захопленні Маріуполя, а перед цим служив строковиком у псковській десантно-штурмовій дивізії ПДВ, яка причетна до розстрілу мирних жителів у Бучі Київської області та тортур над українськими військовополоненими.
При цьому росЗМІ теж не пишуть, як саме загинув окупант.